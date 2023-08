Điều hành đường dây đánh bạc 2.150 tỉ đồng

Ngày 21.12.2021, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an phối hợp với các cục nghiệp vụ triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng do Nguyễn Văn Điền (48 tuổi, ngụ Hải Phòng) cầm đầu, nhưng khi bị bắt bất ngờ Điền cung cấp giấy bị tâm thần.

Qua điều tra, C02 xác định từ đầu năm 2020 đến khi bị bắt, tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của đường dây này khoảng 2.150 tỉ đồng.



Tổ chức, cầm đầu nhưng không thừa nhận

Theo hồ sơ, tài liệu của trinh sát (C02) Bộ Công an, Điền với biệt danh Điền "Khều" là tay giang hồ số má tại Campuchia. Trước đây, Điền khá thân thiết, từng làm ăn chung với Hưng "Vườn Điều", một đại ca giang hồ Đồng Nai khét tiếng. Thời gian về trước, Điền cùng băng nhóm của mình mở sòng bạc tại Campuchia, các khu vực giáp ranh tỉnh Tây Ninh, Bình Phước để lôi kéo người Việt Nam sang đánh bạc.

Đến đầu năm 2020, do dịch bệnh bùng phát, các cửa khẩu giữa hai nước Việt Nam và Campuchia đóng lại. Vì vậy, các casino, sòng bạc, trường gà... của Điền cũng không thể hoạt động nên Điền về TP.HCM.

Các đồng phạm của bị can Nguyễn Văn Điền đã bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm Trần Định

Cũng theo hồ sơ, từ năm 2020, Điền là người trực tiếp lấy tài khoản tổng trên trang web cá cược Bong88.com (cấp Master) từ đối tượng tên Khang (chưa rõ lai lịch) là đại lý cấp trên về chia ra nhiều tài khoản khác nhau, và giao tài khoản cho Nguyễn Văn Dương quản lý để tổ chức đánh bạc. Dương cũng chia ra nhiều tài khoản nhỏ giao cho các con bạc khác, để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên internet thu lợi.

Sau khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố thì vụ án được Bộ Công an và Viện KSND tối cao chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và Viện KSND TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, tháng 5.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố Nguyễn Văn Điền và 14 đồng phạm. Trong đó, Cơ quan CSĐT xác định Nguyễn Văn Điền có vai trò tổ chức cầm đầu, nhưng quá trình điều tra, Điền có thái độ không hợp tác, khai báo không thành khẩn, quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của một số bị can, tài liệu trích xuất từ điện thoại của Nguyễn Văn Điền, Nguyễn Văn Dương, kết quả nhận dạng hình ảnh của Điền, lịch sử cá cược thu thập được, Cơ quan CSĐT khẳng định Điền là người tổ chức, cầm đầu đường dây đánh bạc trên.

Bất ngờ xuất hiện giấy tâm thần

Sau đó, Viện KSND TP.HCM trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định tiền án, tiền sự của một số bị can trong vụ án; thu thập kết luận giám định kỹ thuật đối với 3 điện thoại thu giữ của Nguyễn Văn Điền và làm việc với Điền về nội dung trong điện thoại; thu thập kết luận giám định pháp y tâm thần của Nguyễn Văn Điền…

Bị can Nguyễn Văn Điền đang được đưa đi chữa bệnh bắt buộc C.T.V.

Tháng 7.2022, kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nêu về dấu hiệu tâm thần của Nguyễn Văn Điền, quá trình điều tra, con gái và luật sư bào chữa cho bị can Nguyễn Văn Điền đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xem xét ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần pháp y tâm thần đối với bị can Nguyễn Văn Điền. Căn cứ quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định trưng cầu Trung tâm pháp y tâm thần khu vực TP.HCM, giám định pháp y tâm thần đối với Nguyễn Văn Điền nhưng chưa có kết luận giám định.

Đồng thời, điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận thấy nhiều nội dung tin nhắn, hình ảnh được trích xuất có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc của bị can Điền. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hỏi cung bị can có sự chứng kiến của luật sư. Kết quả, Nguyễn Văn Điền không còn nhớ gì về những nội dung tin nhắn, cuộc gọi đến, cuộc gọi đi được trích xuất từ 3 điện thoại của Điền. Đánh giá Nguyễn Văn Điền có thái độ không hợp tác, và có đủ chứng cứ xác định Điền phạm tội nên Cơ quan CSĐT giữ nguyên quan điểm đề nghị Viện KSND TP.HCM tiếp tục truy tố bị can Nguyễn Văn Điền.

Tuy nhiên, sau nhiều lần vụ án được trả hồ sơ điều tra bổ sung, và khi có kết luận giám định của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực TP.HCM, Bộ Y tế kết luận trước, trong và sau khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật từ đầu năm 2020 đến 20.12.2021, Nguyễn Văn Điền có bệnh rối loạn cảm xúc thực tổn/động kinh. Hiện Điền có bệnh quên phân ly/rối loạn cảm xúc thực tổn/động kinh. Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật từ đầu năm 2020 đến 20.12.2021, Điền hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện Điền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Cùng đó, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa (Bộ Y tế) kết luận tình trạng tâm thần đối với bị can Nguyễn Văn Điền như sau: "Tại thời điểm gây án, đương sự bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện nay, đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".

Do đó ngày 22.12.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự và tạm đình chỉ điều tra đối với bị can, áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Đối với đồng phạm của Nguyễn Văn Điền, tháng 3.2023, TAND TP.HCM đã đưa 14 bị cáo ra xét xử sơ thẩm. Sau bản án sơ thẩm, Viện trưởng Viện KSND TP.HCM kháng nghị một phần bản án sơ thẩm, đề nghị TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm theo hướng tăng nặng hình phạt 3 bị cáo, và không cho hưởng án treo với 7 bị cáo. Hiện TAND cấp cao đang lên kế hoạch xét xử phúc thẩm…

