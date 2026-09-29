Vụ chặn xe ô tô ở Thái Nguyên: Đứng giữa đường livestream bị xử lý sao?

Tụ tập, cản trở giao thông có thể bị phạt hành chính

Vừa qua tại khu vực chân cầu vượt Bắc Sơn, phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên), rất đông người tập trung tại một chiếc xe ô tô để quay phim, livestream, đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Thông tin ban đầu, có một người phụ nữ chặn đầu xe ô tô, có thể liên quan đến chuyện tình cảm.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, công an đã đến giải tán đám đông, đưa những người liên quan về trụ sở để làm việc.

Đám đông tập trung tại một chiếc xe ô tô để quay phim, livestream, đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội ẢNH: CÔNG AN THÁI NGUYÊN

Trong đó công an đã làm việc 2 trường hợp đăng tải video liên quan đến sự việc trên mạng xã hội, gồm anh D.A.T (20 tuổi) và chị N.T.T.D (35 tuổi) để xử lý theo Nghị định số 330 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trao đổi với Báo Thanh Niên, luật sư Đào Thị Bích Liên (Văn phòng luật sư Hà Hải và cộng sự) cho biết tùy tính chất, mức độ và hậu quả, những hành vi trên có thể bị xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Tại khoản 21 điều 9 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 nghiêm cấm hành vi "cản trở người, phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ".

Theo đó, nếu người nào tụ tập khiến phương tiện không thể tiếp tục di chuyển hoặc gây cản trở những phương tiện khác thì có thể bị phạt 500.000 đồng đến một triệu đồng theo Nghị định 168 năm 2024.

Tụ tập giữa đường livestream có bị phạt?

Theo luật sư Bích Liên, việc đám đông hiếu kỳ tụ tập tại hiện trường, sử dụng điện thoại quay clip, livestream khiến giao thông ùn tắc cũng có thể bị xem xét xử lý vi phạm hành chính.

Theo Nghị định 168 năm 2024, cá nhân tập trung đông người trái phép, nằm hoặc ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông có thể bị phạt 200.000 - 250.000 đồng.

Trường hợp người nào có hành vi trực tiếp cản trở người và phương tiện tham gia giao thông, mức phạt có thể lên đến một triệu đồng.

Luật sư Đào Thị Bích Liên (Văn phòng luật sư Hà Hải và cộng sự) ẢNH: NVCC

Tuy nhiên, luật sư Bích Liên lưu ý không phải tất cả những người có mặt tại hiện trường đều bị xử phạt như nhau.

Cơ quan chức năng phải xem xét hành vi cụ thể của từng người, xác định ai trực tiếp đứng dưới lòng đường, cản trở phương tiện, kích động hoặc lôi kéo đám đông. Những người chỉ đứng quan sát tại vị trí không gây cản trở giao thông cần được phân biệt với người thực hiện hành vi vi phạm.

Tung clip lên mạng, khi nào bị xử phạt?

Theo luật sư Bích Liên, cần phân biệt giữa việc quay clip và hành vi đăng tải, livestream trên mạng xã hội.

Nếu người quay đăng tải video kèm những lời suy đoán, kết luận chưa được kiểm chứng hoặc xúc phạm người xuất hiện trong clip, hành vi có thể xâm phạm quyền riêng tư, bí mật cá nhân được quy định tại bộ luật Dân sự năm 2015.

Công an làm việc với người đăng tải video liên quan đến sự việc trên mạng xã hội ẢNH: CÔNG AN THÁI NGUYÊN

Đáng chú ý, điều 8 luật An ninh mạng năm 2018 nghiêm cấm việc đăng tải, phát tán thông tin bịa đặt, sai sự thật nhằm xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Ví dụ, việc đăng clip kèm những thông tin chưa được kiểm chứng như "bắt quả tang chồng đi với bồ" hoặc "đánh ghen vì chồng ngoại tình"… có nguy cơ vi phạm pháp luật nếu nội dung bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm người liên quan.

Theo điểm a khoản 1 điều 13 Nghị định 330 năm 2026, người nào đưa lên không gian mạng thông tin thuộc bí mật gia đình và đời sống riêng tư gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác thì bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng

Còn người biết rõ thông tin sai sự thật nhưng vẫn bịa đặt, loan truyền hoặc có hành vi xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người khác còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vu khống theo điều 156 hoặc tội làm nhục người khác theo điều 155 bộ luật Hình sự.