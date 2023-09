Vụ cháu bé 9 tháng tuổi tử vong: Đình chỉ hoạt động cơ sở giữ trẻ

Theo bà Lê Thị Nhung, Trưởng phòng GD-ĐT H.Đăk Hà (Kon Tum), ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã phối hợp với UBND TT.Đăk Hà ra quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở giữ trẻ của bà Đinh Phương Loan.

Cơ sở giữ trẻ của bà Đinh Phương Loan bị đình chỉ hoạt động TRANG ANH

"Vì đây là nhóm trẻ ngoài công lập nên quyết định thành lập và cấp phép hoạt động thuộc thẩm quyền của UBND TT.Đăk Hà. Để được cấp phép hoạt động một nhóm trẻ thì giáo viên phải được tập huấn về nghiệp vụ chăm sóc, giáo dục trẻ. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất phải đảm bảo phòng ăn, phòng ngủ, đồ chơi theo từng độ tuổi cho trẻ", bà Nhung cho biết.



Như Thanh Niên đã thông tin, do bận công việc nên ngày 10.8, gia đình anh T.Q.C (37 tuổi, trú P.Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai) gửi cháu T.H.K (nam, 9 tháng tuổi) đến cơ sở giữ trẻ tư thục của bà Đinh Phương Loan (41 tuổi, ở TT.Đăk Hà, H.Đăk Hà).

Do cháu K. còn nhỏ và chưa quen với môi trường mới nên gia đình anh C. có nguyện vọng đưa con gái đầu gửi cùng cháu K. Tuy nhiên, bà Loan chỉ nhận giữ cháu K. và từ chối nhận con gái đầu của anh C.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, gia đình anh C. nhận được thông báo về cháu K. nhập viện cấp cứu và không qua khỏi.

Nhận được thông tin vụ việc, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra làm rõ. Đến ngày 29.8, Công an H.Đăk Hà đã có kết quả giám định pháp y vụ việc cháu T.H.K tử vong tại cơ sở giữ trẻ tư thục của bà Đinh Phương Loan.

Theo kết quả giám định, các bộ phận như: tay, chân, đầu của cháu K. đều không phát hiện thương tích. Tuy nhiên, trong khí quản có dị vật màu vàng nhạt lẫn dịch màu trắng. Bên cạnh đó, trong dạ dày có thức ăn màu vàng nhạt. Nguyên nhân tử vong của cháu K. được xác định là ngạt do dị vật đường hô hấp.