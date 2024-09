Vụ cháu bé tử vong nghi bị bạo hành: Cơ sở nuôi dưỡng trẻ khai gì?

Chiều 5.9, Bệnh viện nhi Gia Lai cho biết đã có báo cáo nhanh về trường hợp bệnh nhi H.D.T.K (6 tuổi, ở P.Yên Thế, TP.Pleiku) tử vong nghi do bị bạo hành tại cơ sở nuôi dưỡng trẻ.

Theo báo cáo, trưa 1.9, bệnh nhi K. được người nhà đưa đến phòng cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhi nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, môi tím, chi lạnh, mạch không bắt được, da tái, có vết xước vùng trán, ít chấm xuất huyết quanh 2 mi mắt, nổi xuất huyết 2 vành tai, bầm vùng cằm. Bệnh nhi được chẩn đoán ngưng hô hấp tuần hoàn, tử vong ngoại viện.

Cơ sở nuôi dưỡng trẻ - nơi cháu K nghi bị bạo hành dẫn đến tử vong ẢNH: C.T.V

Theo thông tin ban đầu, người của cơ sở nuôi dưỡng trẻ khai nguyên nhân do cháu bé ngã trên giường đầu đập xuống đất vào ngày 31.8, sau khi tỉnh lại sinh hoạt bình thường. Đến sáng 1.9, trẻ lên cơn co giật, gồng người, trợn mắt nên được đưa vào viện.

Tuy nhiên, với nhiều dấu vết để lại trên người cháu, gia đình nghi ngờ cháu K. bị tác động bởi ngoại vật, nhiều khả năng bị bạo hành.

BS Đặng Hữu Chiến, Giám đốc Bệnh viện nhi Gia Lai, cho biết: "Bệnh nhi K. nhập viện trong tình trạng ngưng hô hấp nhưng các bác sĩ vẫn nỗ lực cấp cứu hơn 30 phút mà không có hiệu quả. Bệnh nhi được xác định đã tử vong ngoài viện".

Theo BS Chiến, khi bệnh nhi K. được chuyển vào viện trên người đã có nhiều vết xước và bầm tím ở cằm. Người nhà đã yêu cầu bệnh viện chụp CT nhưng nạn nhân đã tử vong, máu không tuần hoàn nên không thể thực hiện. Đến 21 giờ cùng ngày, cơ quan công an đã khám nghiệm tử thi theo quy định.

Chiều 5.9, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Gia Lai cũng có công văn khẩn gửi UBND TP.Pleiku, đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Như Thanh Niên đã thông tin, cháu K. bị thiểu năng, không nói được. Cháu được gia đình gửi ở cơ sở nuôi dưỡng trên đường Trần Nhật Duật (P.Ia Kring, TP.Pleiku) từ tháng 5.2024 đến nay.

Chiều 1.9, Công an P.Ia Kring tiếp nhận nguồn tin của trực ban Công an TP.Pleiku về việc xác minh tin báo của mẹ cháu K. về việc cháu bị bạo hành tại cơ sở nuôi dưỡng trẻ. Công an P.Ia Kring phối hợp với các cơ quan chức năng Công an TP.Pleiku, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện các biện pháp xác minh, củng cố hồ sơ và bàn giao hồ sơ vụ việc cho Đội Điều tra tổng hợp Công an TP.Pleiku thụ lý theo quy định của pháp luật.