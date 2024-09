Điều tra vụ cháu bé tử vong nghi bị bạo hành ở cơ sở chăm giữ trẻ

Theo đó, ngày 1.9, bà D.T.T (ở P.Yên Thế, TP.Pleiku) có đơn gửi cơ quan công an tố cáo con của mình là bé H.D.T.K (6 tuổi) bị bạo hành ở một cơ sở giữ trẻ, đang được cấp cứu ở Bệnh viện nhi Gia Lai.



Theo kết quả xác minh ban đầu, cháu K. bị thiểu năng, không nói được. Cháu được gia đình gửi ở cơ sở nuôi dưỡng trên đường Trần Nhật Duật (P.Ia Kring, TP.Pleiku) từ tháng 5.2024 đến nay.

Trưa 1.9, cháu K. được gia đình đưa vào khoa Cấp cứu Bệnh viện nhi Gia Lai trong tình trạng hôn mê sâu, môi tím, chi lạnh, mạch không bắt được, da tái, ngưng tim, ngưng thở… Trên người cháu K. có vết xước vùng trán, ít chấm xuất huyết quanh hai mí mắt và hai vành tai, bầm tím vùng cằm... Khoảng 15 giờ ngày 1.9, cháu K tử vong.

Theo báo cáo nhanh của UBND P.Ia Kring, khoảng 14 giờ 30 ngày 1.9, Công an P.Ia Kring tiếp nhận nguồn tin của trực ban Công an TP.Pleiku về việc xác minh tin báo của bà D.T.T về việc cháu K. bị bạo hành tại cơ sở giữ trẻ trên đường Trần Nhật Duật, thuộc P.Ia Kring.

Cơ sở trông giữ cháu K. ẢNH: TRẦN HIẾU

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an P.Ia Kring phối hợp cùng Đội Điều tra tổng hợp Công an TP.Pleiku xác minh nội dung nguồn tin báo trên.

UBND P.Ia Kring cũng chỉ đạo công an phường phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp Công an TP.Pleiku, VKSND TP.Pleiku, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện các biện pháp xác minh, củng cố hồ sơ và bàn giao hồ sơ vụ việc cho Đội Điều tra tổng hợp Công an TP.Pleiku thụ lý theo quy định của pháp luật.

Theo ông Nguyễn Hoàng Quang Minh, Chủ tịch UBND P.Ia Kring, cơ sở chăm giữ trẻ nói trên hoạt động từ năm 2011 và chưa có hồ sơ đăng ký thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập theo quy định. Vào thời điểm ngày 10.6 (thời điểm đoàn kiểm tra P.Ia Kring đi kiểm tra), tại cơ sở này có 35 người khuyết tật. Hiện UBND P.Ia Kring đang yêu cầu chủ cơ sở liên hệ với phụ huynh để đưa các cháu trở về nhà.