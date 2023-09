Vụ cháy chung cư mini: Nữ bác sĩ trẻ dần bình phục

Sáng nay 15.9, chia sẻ về ca bệnh đặc biệt là nữ bác sĩ, nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, PGS - TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, xúc động nói: "Đây là bác sĩ trẻ V.T.N, bác sĩ của Khoa Giải phẫu bệnh - tế bào học (Bệnh viện Bạch Mai). Bác sĩ N. là một bác sĩ trẻ tốt nghiệp nội trú chuyên môn giỏi, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn".



Nữ bác sĩ, nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, đang dần qua giai đoạn nguy kịch THANH MAI

Trước khi biến cố xảy ra, do điều kiện hạn hẹp, các thành viên trong gia đình nữ bác sĩ cùng sống trong căn hộ 45 m2 tại chung cư mini. Không chỉ chăm lo gia đình và các con, cô còn có em gái suy thận, sức khỏe yếu.

Khi đám cháy xảy ra, nữ bác sĩ ở lại bên em gái, lo cứu em mình, do em không thể tự thoát ra ngoài được. Lúc này, hai con của cô đang được gửi ở quê.

Khi được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, bác sĩ N. trong tình trạng hôn mê, sốc, suy đa tạng. Là một trong các ca nặng nhất do ngộ độc khí CO do vụ cháy, nữ bác sĩ là bệnh nhân của Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai), phải thở máy.

Cũng như các nạn nhân khác, nữ bác sĩ nội trú đã được các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai huy động những điều kiện tốt nhất cứu chữa. Hiện, diễn biến sức khỏe các thành viên trong gia đình bác sĩ N. đang khả quan hơn. Chồng của bệnh nhân ổn định, em gái bệnh nhân cũng ổn định.

Đến sáng nay, bệnh nhân N. tỉnh, đã được rút ống nội khí quản, với đánh giá có cơ hội bình phục.

"Cô ấy đã bắt đầu nhận biết, khẽ giơ tay như lời chào gửi tới chúng tôi", một bác sĩ thông báo cùng những hy vọng về điều tốt đẹp hơn nữa sẽ đến với nữ đồng nghiệp.

Tuy nhiên, các bác sĩ điều trị cũng cho biết, hiện không phải thở máy nhưng bệnh nhân vẫn cần lọc máu và theo dõi, chăm sóc đặc biệt.

Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai với tinh thần tương thân, tương ái đã có các hỗ trợ để giúp bác sĩ N. và gia đình vượt qua biến cố.

Theo Bệnh viện Bạch Mai, đến sáng nay, bệnh viện đang điều trị 26 bệnh nhân (tăng thêm 1 trường hợp so với một ngày trước đó, là bệnh nhân từ bệnh viện khác chuyển đến). Tất cả các bệnh nhân là nạn nhân trong vụ cháy sẽ được chụp, đánh giá về sức khỏe, đặc biệt với các ca ngộ độc khí CO, vì ngộ độc khí này dễ gây tổn thương não.

Trước đó, tối 12.9, chung cư mini nằm sâu trong ngõ 29/70 Khương Hạ xảy ra hỏa hoạn khiến 56 người chết, 37 người bị thương. Đáng chú ý, dù được cấp giấy phép xây dựng 6 tầng nhưng sau đó, chung cư mini này đã được ông Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, trú P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) đầu tư, xây dựng thành 9 tầng.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Minh về tội "vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".