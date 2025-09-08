Vụ cháy karaoke làm 32 người tử vong ở Bình Dương cũ: Tòa giảm án cho các bị cáo

Trong vụ cháy karaoke An Phú xảy ra năm 2022, tòa đã tuyên giảm án cho bị cáo Phạm Thị Hồng (cựu Phó đội trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương cũ) từ 7 năm 6 tháng tù xuống còn 6 năm tù về tội vi phạm quy định về PCCC.

Ngoài ra, tòa còn giảm án cho các bị cáo: Lê Anh Xuân (chủ quán) được giảm từ 8 năm tù xuống còn 6 năm tù về tội vi phạm quy định về PCCC.

Cùng về tội danh trên, bị cáo Nguyễn Thành Luân (cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh), được giảm án từ 5 năm tù xuống 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; các cựu cán bộ PCCC gồm Vũ Trường Sơn được giảm án từ 5 năm 6 tháng tù xuống còn 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Phạm Quốc Hùng được giảm từ 7 năm tù xuống còn 6 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo hồ sơ, trong thời gian hoạt động từ năm 2017 - ngày 6.9.2022, Lê Anh Xuân đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm về PCCC và cứu nạn cứu hộ, dẫn đến khi xảy ra cháy đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Đối với các bị cáo là cựu cán bộ PCCC, đã vi phạm trong quá trình thẩm duyệt, ban hành giấy chứng nhận thiết kế thẩm duyệt và hồ sơ PCCC.

Riêng đối với Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ PCCC Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ), từ năm 2019 đến khi xảy ra cháy karaoke An Phú, bị cáo này là cán bộ phụ trách địa bàn, đã không thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra định kỳ nên không phát hiện chủ cơ sở này không thực hiện đầy đủ trách nhiệm PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Còn Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh) đã ký vào biên bản kiểm tra, biên bản nghiệm thu do các bị cáo là cựu cán bộ PCCC lập khống để hợp thức hóa hồ sơ PCCC cho quán karaoke An Phú.

Cuối tháng 10.2024, TAND tỉnh Bình Dương cũ (nay là TP.HCM) đã tuyên phạt bị cáo Lê Anh Xuân (chủ quán) 8 năm tù về tội vi phạm quy định về PCCC. Bị cáo Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ PCCC) bị tuyên phạt 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Thành Luân (cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh) và 3 cựu cán bộ PCCC bị phạt 5 năm tù đến 7 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về PCCC.

Ngoài ra, các bị cáo còn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất cho thân nhân của 32 người bị hại đã chết (từ 80 triệu đồng đến 135 triệu đồng tùy theo từng trường hợp).