Vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người chết: Ám ảnh tiếng kêu cứu

Sáng sớm 11.10, vụ cháy nhà xảy ra tại địa chỉ số 9, hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 Kim Hoa, P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã cướp đi sinh mạng của 5 thành viên trong một gia đình, để lại ám ảnh khôn nguôi cho người thân nạn nhân và những người sinh sống cùng khu vực.

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy khiến 5 người tử vong ẢNH: PHẠM LINH

Là một trong những người chứng kiến vụ hỏa hoạn, ông Phạm Văn Thành (tổ dân phố 82, P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám) bị ám ảnh bởi khoảnh khắc hỗn loạn, tiếng kêu cứu và nỗ lực bất thành trong việc tiếp cận để ứng cứu các nạn nhân.

Ông Thành kể, khoảng 5 giờ 15 cùng ngày, khi chuẩn bị đi tập thể dục thì ông nghe thấy tiếng kêu cứu "có cháy nhà". Lập tức, ông Thành chạy sang hiện trường thấy ngọn lửa đã bùng cháy "rất to" ở bên trong.

Người dân trong con ngõ bàng hoàng trước vụ cháy thảm khốc ẢNH: TUẤN MINH

Ngôi nhà hàng xóm được xây kiểu nhà ống, rộng khoảng 25 m2, có 4 tầng rưỡi. Ngôi nhà được khóa bởi 2 lớp cửa, lớp cửa sắt ở ngoài và lớp cửa kính bên trong. Khi tiếp cận người dân mang theo bình cứu hỏa nhưng do lửa cháy quá lớn, việc xịt bình chữa cháy không có tác dụng.

Bên cạnh việc xịt bình chữa cháy, người dân cũng dùng nước dập lửa và dùng xà beng để phá cửa sắt. Do quá trình tìm xà beng rất lâu nên khoảng 15 phút sau, họ mới bật bung được cửa ra.

Bất lực trước tiếng kêu cứu

Khi cửa bật ra, khói trong nhà bay ra rất nhiều kéo theo lửa bùng lên. "Lúc đang phá cửa chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng kêu cứu nhưng khi mở được cửa ra, tiếng kêu cứu đã nhỏ dần", ông Thành nói.

Khi mở được cửa tầng 1, người dân bắt đầu xách nước để dội nhưng lửa đã nhanh chóng bùng lên tầng hai. "Ngọn lửa dưới tầng 1 đã tắt nhưng nóng lắm, không ai vào được. Chúng tôi rất cố gắng, rất thương xót nhưng không ai làm được gì cả", ông Thành kể trong sự bất lực.

Theo ông Thành, khoảng 10 phút sau khi người dân phá được cửa, lực lượng cứu hỏa đã đến. Lúc này, lực lượng chức năng yêu cầu người dân ra ngoài để tập trung cứu hỏa.

Cũng chứng kiến thời điểm xảy ra vụ cháy, bà Nguyễn Thị Dương Liễu rơi nước mắt khi kể lại. Bà Liễu cho biết, khoảng 5 giờ 30, người dân vẫn nghe thấy tiếng nạn nhân kêu cứu rất to "cứu chúng tôi với". Tuy nhiên, khi người dân đã phá cửa xong thì không nghe thấy tiếng kêu nữa.

"Người dân đã dập được lửa tầng 1 rồi nhưng không ai vào được vì lửa đã bùng lên tận tầng 4. Lúc này, chúng tôi chỉ chờ đợi cứu hỏa đến vì không ai dám vào", bà Liễu kể.

Bà Nguyễn Thị Dương Liễu bàng hoàng khi kể lại vụ việc ẢNH: TUẤN MINH

Theo bà Liễu, gia đình nạn nhân đã sinh sống ở địa phương mấy chục năm. Chủ nhà từng là Tổ trưởng tổ dân phố 49 của P.Phương Liên cũ. "Gia đình họ rất cẩn thận nhưng không hiểu tại sao lại xảy ra bi kịch này, chúng tôi rất xót xa", bà Liễu nói.

Vụ cháy xảy ra khoảng 5 giờ 36 sáng nay 11.10. Ngay khi nhận được tin báo, trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội đã điều động Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ khu vực số 9 và Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ khu vực số 10 xuất 4 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Khi các chiến sĩ tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn, bao trùm toàn bộ ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tầng tum, với mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25 m2. Ngôi nhà nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300 m và phát sinh nhiều khói khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thời điểm này, chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo cán bộ chiến sĩ sử dụng thiết bị bình thở chuyên dùng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, đồng thời huy động các mũi tấn công tiến sâu vào khu vực cháy để kịp thời khống chế, không để cháy lan ra các khu vực nhà dân xung quanh. Đến khoảng 6 giờ, đám cháy được khống chế.