Vụ cháy nhà trọ 14 người chết: Bộ Công an chỉ đạo điều tra nguyên nhân

Sáng 24.5, thông tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan này đã có chỉ đạo Công an TP.Hà Nội sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến 14 người chết, 3 người bị thương.

Cạnh đó, Bộ Công an cũng chỉ đạo Công an TP.Hà Nội tiếp tục tìm kiếm và hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân, các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn.

Lãnh đạo Bộ Công an cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ BCA

Theo Bộ Công an, khoảng 0 giờ 45 ngày 24.5, vụ cháy xảy ra tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 phố Trung Kính (P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội). Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ở gia đình kết hợp cho thuê để ở nằm trong ngõ nhỏ cách mặt phố Trung Kính khoảng 200 m.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ tới hiện trường vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP.Hà Nội huy động lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường tổ chức dập lửa, cứu người.

Lực lượng chức năng chữa cháy, cứu nạn tại hiện trường BCA

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng điều hành Bộ Công an; trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc, tập trung tối đa lực lượng để dập tắt đám cháy và cứu người bị nạn.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng điều hành Bộ Công an, trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại hiện trường BCA

Sau 10 phút tổ chức chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế, không để xảy ra cháy lan sang các hộ gia đình liền kề. Đến 1 giờ 25 cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn.



Hậu quả ban đầu vụ cháy xác định có 14 người tử vong, 3 người bị thương đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Thiệt hại tài sản đang được thống kê, làm rõ.