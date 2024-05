Bộ Công an truy tìm cựu CEO Bamboo Đặng Tất Thắng

Cơ quan An ninh điều tra (A09) Bộ Công an vừa phát đi thông báo đang kiểm tra, xác minh tin báo của Ngân hàng Sacombank về dấu hiệu tội phạm do "Đặng Tất Thắng lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo quyết định phân công của phó thủ trưởng cơ quan điều tra về giải quyết nguồn tin tội phạm.

Ảnh ông Đặng Tất Thắng trong hồ sơ truy tìm của A09 CAND

Bước đầu xác minh, A09 xác định ông Đặng Tất Thắng sinh ngày 29.10.1981, tại xã Quang Trung (H.Phú Xuyên, TP.Hà Nội); thường trú tại Thợ Nhuộm (P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội); chỗ ở chung cư FLC số 265 Cầu Giấy (P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội).

A09 xác định ông Đặng Tất Thắng là người bị tố giác, hiện không rõ đang ở đâu nên cần tổ chức truy tìm để phục vụ kiểm tra, xác minh vụ việc.

A09 đề nghị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và công an các phường Trần Hưng Đạo, Dịch Vọng phối hợp truy tìm.

Khi thấy ông Thắng, đề nghị báo ngay cho A09 theo địa chỉ 254 Nguyễn Trãi (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.Hồ Chí Minh), hoặc số điện thoại: 0693336068 và 0693336603.

Trước đó, trên Facebook cá nhân Thang Dang có tick xanh, ông Đặng Tất Thắng cho biết, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Ngân hàng Sacombank, bị cấm xuất cảnh, do liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát.

Bộ Công an: Chủ tịch Sacombank không bị cấm xuất cảnh

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Thanh Niên về vấn đề này, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết hành vi thông tin sai sự thật sẽ được điều chỉnh bởi luật An ninh mạng, luật Hình sự, luật Dân sự và các quy định khác liên quan, trên tinh thần tất cả những ai vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý bằng pháp luật, không có vùng cấm, ngoại lệ.

"Bài học rút ra phải xử lý sớm thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc, các cơ quan, tổ chức cần sớm có thông tin phản bác. Đồng thời, phối hợp các đơn vị chức năng xử lý theo quy định pháp luật; tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân", ông Xô nói.