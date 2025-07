Vụ cháy cư xá Độc lập làm 8 người tử vong: Do chập đường dây điện người dân tự đấu nối

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không được tự ý đấu nối nguồn điện không đảm bảo an toàn. Không sử dụng các thiết bị điện, dây dẫn điện không rõ nguồn gốc; phải đảm bảo phù hợp với công suất, tránh trường hợp quá tải gây mất an toàn điện.

Người dân cần thường xuyên kiểm tra các dây dẫn điện cung cấp nguồn điện cho các thiết bị điện đã sử dụng trong thời gian dài có đảm bảo an toàn hay không để có biện pháp thay thế phù hợp.

Đồng thời, khi thiết kế, thi công các công trình nhà ở phải đúng quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo có lối thoát hiểm khi sự cố xảy ra. Mọi hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.