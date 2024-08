Vụ cháy tại công ty sản xuất dầu điều: 2 người tử vong, 1 người bị thương

Chiều ngày 5.8, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại Công ty TNHH LC Buffalo (KP.Bàu Ké, TT.Tân Phú, H.Đồng Phú) khiến 2 người tử vong và 1 người khác bị thương.



Như tin Thanh Niên đã đưa, khoảng 8 giờ 30 phút, nhiều công nhân bất ngờ nghe có tiếng nổ lớn, sau đó ngọn lửa nhanh chóng bốc cháy trong khu vực nhà xưởng của Công ty TNHH LC Buffalo. Cột khói bốc lên cao cả trăm mét. Nhiều công nhân đã nhanh chóng hô hoán, chạy thoát ra bên ngoài.



Cột khói đen kịt, bay cao hàng trăm mét HOÀNG GIÁP

Ngay sau đi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Phước đã điều động hàng chục xe chữa cháy và xe chuyên dụng cùng các lực lượng đến hiện trường. Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cùng ban giám đốc công an tỉnh cũng đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các phương án khống chế, dập tắt đám cháy. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Qua xác minh từ cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra vụ cháy sáng nay (5.8), tại Công ty TNHH LC Buffalo có 57/69 công nhân đang làm việc. Hậu quả vụ cháy đã khiến 2 công nhân tử vong, 1 công nhân khác chạy vào đám cháy cứu hộ, nhưng đã bị ngạt khói và được đưa đi cấp cứu sau đó. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cho là do nổ lò nén hơi.

Nhiều công nhân hốt hoảng, chạy thoát thân khi vụ cháy xảy ra HOÀNG GIÁP

Danh tính 2 nạn nhân tử vong gồm Nguyễn Văn Tú (42 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài) và Nguyễn Văn Thùy (32 tuổi, ngụ H.Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Nam công nhân ngạt khói là Trương Công Đại (31 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình).

Được biết, trưa cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cùng lãnh đạo H.Đồng Phú, các ban, ngành đoàn thể cũng đã trực tiếp đến hiện trường và thăm hỏi, động viên và có những hỗ trợ ban đầu đến gia đình các công nhân tử vong do vụ cháy.

Nguyên nhân vụ cháy cũng như thống kê thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ HOÀNG GIÁP

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Phước cho biết cũng đã thành lập đoàn điều tra cấp tỉnh để làm rõ nguyên nhân vụ việc khiến 2 công nhân tử vong.