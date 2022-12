Vụ chờ không thấy giải quyết TNGT: Công an Cà Mau thành lập tổ thanh tra

Liên quan thông tin một người dân chờ không thấy công an giải quyết vụ tai nạn giao thông (TNGT) nên gửi đơn đến giám đốc công an, ngày 16.12, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an tỉnh Cà Mau đã thành lập tổ thanh tra để thanh tra vụ việc.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau giao Thanh tra Công an tỉnh phối hợp các phòng ban liên quan thành lập tổ thanh tra, thanh tra liên quan vụ TNGT mà công dân Tào Văn Trọng có đơn yêu cầu gửi đến giám đốc; xem Công an H.U Minh có làm đúng quy trình hay không và báo cáo kết quả cho giám đốc.

Nguồn tin cũng cho biết, tổ thanh tra đã đến Công an H.U Minh triển khai quyết định thanh tra và đang trong giai đoạn thanh tra.

Như Thanh Niên đã thông tin, anh Tào Văn Trọng (39 tuổi, ngụ ấp 7, xã Khánh Lâm, H.U Minh, Cà Mau) phản ánh với PV Thanh Niên việc mình bị TNGT hơn 4 tháng nhưng chưa được Công an H.U Minh xử lý vụ việc.

Anh Trọng trình bày, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 19.7, anh chạy xe máy BS 69F5-5033 từ hướng cống Sáu Tiến về kênh 89 (thuộc xã Khánh Lâm, H.U Minh) thì bị xe máy chạy ngược chiều đâm vào. Vụ tai nạn làm anh Trọng dập nát bàn chân trái, xe bị hư hỏng. "Tôi đã đậu xe sát lề né nhưng lại bị người ta lủi qua đâm trúng. Khi đó, anh ta say rượu lắm", anh Trọng kể.

Cũng theo anh Trọng, ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an xã Khánh Lâm lập biên bản và đưa 2 xe máy về trụ sở. Lúc này, người gây tai nạn bỏ đi. "Khi tôi đang nằm viện thì nhận được điện thoại của 1 công an ấp khuyên tôi nên thỏa thuận. Tôi không đồng ý, vì khi tai nạn xảy ra, không ai hỏi thăm, ngó ngàng tới tôi, mà lại kêu thỏa thuận. Rồi từ đó đến nay, tôi không được công an xã hay huyện mời làm việc liên quan vụ tai nạn", anh Trọng nói.





Sau tai nạn, anh Trọng được gia đình đưa đến Trung tâm y tế H.U Minh cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, anh được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Cà Mau điều trị 10 ngày. Sau đó, được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM điều trị. Sau khi về nhà, vết thương nhiễm trùng, anh Trọng phải nhập viện lại Bệnh viện đa khoa Cà Mau để điều trị.

"Quá trình nằm viện, về nhà dưỡng bệnh, gia đình tôi tốn chi phí lớn. Tôi là trụ cột gia đình nhưng đến nay (1.12) chưa đi làm được. Trong khi nhà có chiếc xe làm phương tiện đi lại, đến giờ vẫn bị công an tạm giữ. Người gây tai nạn và gia đình họ không đến thăm hỏi tôi một tiếng, đáng buồn hơn cơ quan công an cũng không giải quyết cho xong", anh Trọng bức xúc.

Theo giấy ra viện của Bệnh viện đa khoa Cà Mau, anh Trọng bị gãy nhiều xương bàn chân, dập nát bàn chân trái, gãy hở xương bàn 2-3, đứt gân duỗi ngón 3-4,..

Ngày 27.9, anh Trọng gửi đơn đến Công an H.U Minh yêu cầu bên gây tai nạn bồi thường thiệt hại cũng như giải quyết vụ việc. Nhưng chờ gần 2 tháng không thấy Công an H.U Minh có động thái nào. Ngày 22.11, anh Trọng tiếp tục gửi đơn đến Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau yêu cầu giải quyết vụ việc.

Ngày 1.12, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Đội CSGT H.U Minh (Cà Mau) cho biết: "Sau khi vụ TNGT xảy ra 2 ngày, Công an xã Khánh Lâm mới báo cho giao thông huyện. Giao thông huyện đến nơi, hiện trường đã bị xáo trộn, không xác định lỗi của ai là chính. Sau đó, chúng tôi mới xác minh lại vụ việc thì người xảy ra va chạm với anh Trọng đã đi biển, không có ở nơi cư trú". Cũng theo vị lãnh đạo này, kết quả xác minh ban đầu, người này mượn xe của người khác và cũng không có giấy phép lái xe.