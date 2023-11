Vụ chồng sát hại vợ rồi tự sát: Người cha không kịp can ngăn

Ngày 3.11, Công an tỉnh Hải Dương đã có thông tin ban đầu về vụ trọng án xảy ra trên địa bàn TP.Chí Linh, khiến 2 người tử vong. Nghi phạm đã dùng vật sắc nhọn sát hại vợ rồi tự sát.

Trước đó, ngày 2.11, Công an TP.Chí Linh tiếp nhận tin báo về vụ án mạng. 2 người tử vong được xác định là vợ chồng chị P.T.T.L và B.H.T (cùng 26 tuổi, trú tại nhà 108 Tôn Đức Thắng, khu dân cư Nguyễn Trãi 2, P.Sao Đỏ, TP.Chí Linh). Chị L. và T. kết hôn năm 2022 và có 1 con gái chưa tròn 1 tuổi.

Qua điều tra ban đầu của cơ quan công an, ngày 28 và 29.10, chị L. về ở nhà bố đẻ là ông P.M.C (trú tại phố Bà Triệu, P.Sao Đỏ). Sáng 2.11, T. đến nhà ông C. để gặp chị L.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ trọng án C.T.V

Sau đó, đến khoảng 11 giờ cùng ngày, ông C. đang ngồi bán nước giải khát trước cửa nhà thì nghe tiếng động trên tầng 2 nên chạy lên xem. Tại đây, ông C. phát hiện chị L. đang nằm bất động dưới nền nhà phòng ngủ, khu vực mặt, cổ, vai có nhiều vết thương, chảy nhiều máu. Còn T. đang cầm kéo tự đâm vào cổ mình. Ông C. đã hô hoán và cùng người dân xung quanh đưa chị L. và T. đi cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp Công an TP.Chí Linh điều tra, làm rõ nguyên nhân.