Vụ chung cư mini xây vượt phép 6 tầng: Sẽ tạm đình chỉ chủ tịch xã

Chiều 17.10, trao đổi với báo chí bên lề phiên giải trình HĐND TP.Hà Nội, ông Lê Minh Đức, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất (Hà Nội), cho biết sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành cắt phần mái của tòa chung cư mini 9 tầng do ông V.M.C (trú ở P.Việt Hưng, Q.Long Biên, Hà Nội) làm chủ đầu tư.



Chung cư mini xây vượt 6 tầng so với giấy phép ở xã Tân Xã NGUYỄN TRƯỜNG

"Chúng tôi sẽ rà soát những sai phạm liên quan tới công trình, từ đất đai, cấp phép và xây dựng. Sai đến đâu xử đến đấy", ông Đức cho hay.

Về quan điểm xử lý cán bộ nếu có sai phạm vì để tồn tại chung cư mini 9 tầng sai phép, ông Đức nhấn mạnh sẽ "không có vùng cấm, không ngoại lệ", cán bộ nào sai phạm sẽ xử nghiêm cán bộ đó.

Bí thư Huyện ủy Thạch Thất cho biết thêm, liên quan đến tòa chung cư mini này, huyện sẽ họp để xem xét tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Tân Xã. Ngoài ra, 2 chủ tịch xã Thạch Hòa và xã Bình Yên cũng bị xem xét tạm đình chỉ để khắc phục tồn tại liên quan đến công tác trật tự xây dựng ở địa phương.

"Chiều mai (18.10), tôi sẽ chủ trì phiên họp của Thường trực Huyện ủy Thạch Thất, sau đó ra kết luận chính thức về việc đình chỉ 3 chủ tịch xã mà tôi vừa nêu", ông Đức cho biết thêm.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 13.10, UBND TP.Hà Nội đã chỉ đạo Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp các bên liên quan kiểm tra công trình "Chung cư cao cấp My Home" tại xã Tân Xã. Đồng thời, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Qua tìm hiểu, "Chung cư cao cấp My Home" do ông V.M.C làm chủ đầu tư. Giấy phép xây dựng số 32 do ông Nguyễn Kim Loan, Phó chủ tịch UBND H.Thạch Thất, ký thể hiện đây là công trình nhà ở riêng lẻ, tại thửa đất số 152, tờ bản đồ số 14 (thôn 1, xã Tân Xã). Thửa đất có diện tích 726,5 m2. Công trình được cấp phép 3 tầng + tum. Trong đó, diện tích xây dựng tầng 1 là hơn 150 m2. Tổng diện tích sàn gần 492 m2. Mật độ xây dựng toàn thửa đất là 20,7%.

Ngay sau đó, công trình được chủ đầu tư xây thành 9 tầng. Mật độ xây dựng trên thửa đất cũng có dấu hiệu vượt quá mật độ được cấp phép.

Trước những vi phạm của chủ đầu tư, ngày 14.6, UBND H.Thạch Thất đã ban hành quyết định cưỡng chế, trong đó buộc phá dỡ phần công trình vi phạm không phù hợp với giấy phép được cấp, nhưng không nêu rõ thời gian ông C. phải tự khắc phục hậu quả. Đã 4 tháng kể từ khi có quyết định cưỡng chế, đến giữa tháng 10, tòa nhà 9 tầng này vẫn chưa bị phá dỡ tầng nào.