Vụ ‘chuyến bay giải cứu’: Cựu thiếu tướng nói ‘là thằng tù cũng phải có nhân cách’

Chiều 21.7, TAND TP.Hà Nội tiếp tục để các luật sư và bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu" đối đáp lại về những quan điểm bất lợi cho mình.

Trong vụ án, các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó tổng giám đốc Công ty Blue Sky, và Lê Hồng Sơn, Tổng giám đốc Công ty Blue Sky, bị cáo buộc đã đưa 2,6 triệu USD cho bị cáo Nguyễn Anh Tuấn. Số tiền này, ông Tuấn khai có 400.000 USD mua đất chung nên giữ lại, còn 2,2 triệu USD (khoảng 61 tỉ đồng) đã chuyển cho bị cáo Hoàng Văn Hưng để "chạy án" giúp bà Hằng và ông Sơn.

Các bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu" TRẦN PHAN

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định ông Tuấn chuyển 800.000 USD (hơn 18 tỉ đồng) cho bị cáo Hưng và xác định bị cáo Hưng lừa đảo chiếm đoạt số tiền này. Số còn lại khoảng 43 tỉ đồng chưa được làm rõ ở đâu, ai đang giữ.

Số tiền 1,8 triệu USD chạy án không "bí ẩn"?

Được nói trước tòa, cựu thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội, đã đối đáp lại những quan điểm của luật sư và bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu điều tra viên chính vụ "chuyến bay giải cứu", cựu Trưởng phòng 5 Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), mà ông Tuấn cho rằng gây bất lợi cho mình.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn TRẦN PHAN

Về số tiền 1,8 triệu USD còn lại của bị cáo Hưng, ông Tuấn cho hay, trong kết luận điều tra và cáo trạng nêu rất rõ hành vi của mình là môi giới hối lộ và phải chịu trách nhiệm dân sự với số tiền này, phải nộp lại và bản thân ông cũng đã nhận sẽ khắc phục.

"Tôi nộp là vì tuân thủ pháp luật chứ không phải nộp là nhận tội chiếm đoạt tài sản như Hưng nói. Hưng đang đánh tráo khái niệm và đánh tráo sự việc này sang sự việc khác, 2 việc này khác nhau hoàn toàn", ông Tuấn nói và cho hay bản thân tôn trọng cáo trạng.

Bên cạnh đó, ông Tuấn khẳng định bản thân và bị cáo Hằng khai báo theo đúng diễn biến vụ án. Bà Hằng, ông Sơn đã đưa hối lộ, còn ông Tuấn là người môi giới hối lộ, diễn ra thế nào đều khai báo trung thực như vậy, hoàn toàn không dựng chuyện.

"Bị cáo Hưng đã đe dọa rất khéo léo"

Ông Tuấn phản bác việc mình là người hướng dẫn bị cáo Hằng khai báo, như bị cáo Hưng khai. Theo ông Tuấn, khi bà Hằng nói về việc thường xuyên đi quan hệ với các bộ, ngành và đưa hối lộ, thì ông Tuấn đã nói xin ý kiến ông Hưng, ông Hưng đồng ý thì ông Hưng sẽ hướng dẫn khai báo.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng TRẦN PHAN

Ông Tuấn cũng tiếp tục cáo buộc ông Hưng đã có những lời nói mang tính chất đe dọa "rất khéo léo" để bà Hằng bối rối và khai rằng ông Tuấn là người hướng dẫn khai báo. Ông Tuấn cáo buộc ông Hưng cũng có những lời lẽ đe dọa mình.

Về khoản tiền 800.000 USD mà bị cáo Hưng bị cáo buộc đã lừa đảo và chiếm đoạt, ông Tuấn cho rằng đã đưa làm 2 đợt. Lần đầu 350.000 USD, đưa sau khi bị cáo Hưng yêu cầu: "Hằng có quyết tâm cứu Sơn không". Theo ông Tuấn, khi quyết tâm cứu ông Sơn, bà Hằng đã chuyển cho ông 250.000 USD, ông bù 100.000 USD và chuyển cho ông Hưng.

Sau đó, tình hình của bà Hằng và ông Sơn vẫn "căng thẳng", ông Tuấn đã gọi cho ông Hưng và trao đổi qua điện thoại, mở loa ngoài cho bà Hằng nghe rõ ông Hưng nói "350.000 USD anh đưa em đã chuyển cho viện kiểm sát rồi. Họ bảo chỉ mới được một nửa", ông Tuấn cho rằng đây là chứng cứ để xác nhận số tiền 350.000 USD.

Viện kiểm sát công bố hình ảnh bị cáo Hoàng Văn Hưng nhận chiếc cặp bị cáo buộc chứa 450.000 USD hối lộ TRẦN PHAN

Ông Tuấn đã tổ chức cho ông Hưng và bà Hằng gặp mặt. Tại lần gặp này, ông Hưng cũng xác nhận đã chuyển 350.000 USD cho viện kiểm sát, vì vậy ông Tuấn cho rằng mình không dựng ra mà ông Hưng nói không có chứng cứ.

Về 450.000 USD, ông Tuấn cho hay, đây là số tiền ông Hưng yêu cầu và nói rõ "350.000 USD để đưa nốt, 100.000 USD để đưa cho lãnh đạo các vụ". Tuy nhiên, sau khi đưa tiền thì ông Sơn vẫn bị bắt.

"Đừng vu oan giá họa cho người khác"

Về số tiền hơn 1,4 triệu USD mà ông Tuấn khai đã chi cho ông Hưng từ trước khi đưa thêm 800.000 USD, cơ quan điều tra kết luận không đủ căn cứ nên ông Tuấn phải chịu. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, nếu không có số tiền 1,4 triệu USD này thì ông Sơn và bà Hằng "đã bị bắt từ lâu rồi".

Ông Tuấn trình bày thêm, ông Hưng nói phải có căn cứ, nói phải đúng lương tâm mình, đừng "vu oan giá họa cho người khác". Ông Tuấn đề nghị HĐXX xem xét lại vấn đề này.

"Hôm nay, tôi thấy Hưng khóc trước HĐXX, tôi không hiểu động cơ khóc là gì nhưng tôi khẳng định không phải oan mà khóc, đây là những giọt nước mắt rất cần xem xét. Tôi nghĩ rằng, chúng ta đứng ở đây thì nên có sự tôn trọng, có nhân cách. Dù mình là một thằng tù cũng phải có nhân cách", ông Tuấn kết lại phần trình bày của mình tại phiên tòa "chuyến bay giải cứu".