Vụ 'chuyến bay giải cứu': Kiến nghị mở rộng điều tra phi vụ 'chạy án' 61 tỉ

Sáng 17.7, trong phần luận tội vụ án "chuyến bay giải cứu", đại diện viện kiểm sát đề cập tới phi vụ "chạy án" hơn 61 tỉ đồng.



4 bị cáo có liên quan, gồm: Nguyễn Anh Tuấn, cựu thiếu tướng, cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội; Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng 5, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an, cựu điều tra viên chính thụ lý vụ án "chuyến bay giải cứu"; Lê Hồng Sơn, cựu Tổng giám đốc Công ty Bluesky; Nguyễn Thị Thanh Hằng, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Bluesky.

Đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ "chuyến bay giải cứu" TRẦN PHAN

Vụ 'chuyến bay giải cứu': Kiến nghị điều tra trách nhiệm Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên

Đủ căn cứ kết tội cựu điều tra viên

Theo viện kiểm sát, để trốn tránh bị xử lý hình sự trong vụ án "chuyến bay giải cứu", các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Hồng Sơn đã nhờ ông Nguyễn Anh Tuấn tìm người giúp đỡ. Ông Tuấn sau đó kết nối để các bị cáo Hằng và Hưng nhiều lần gặp nhau tại nhà riêng của ông Tuấn.

Do tin tưởng bị cáo Hưng có thể lo lót cho mình không bị xử lý hình sự, các bị cáo Hằng và Sơn đã nhiều lần đưa tiền cho ông Tuấn, với tổng cộng 2,65 triệu USD (tương ứng hơn 61 tỉ đồng), để ông Tuấn đưa cho bị cáo Hưng.

Quá trình điều tra và xét xử, 3 bị cáo Hằng, Sơn và Tuấn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Các lời khai này phù hợp với nhau về thời gian, địa điểm, lý do bị cáo Hằng và Hưng gặp nhau.

Riêng với bị cáo Hưng, người này không thừa nhận cáo buộc, nhiều lần kêu oan. Kiểm sát viên cho biết, khi còn là Trưởng phòng 5 và điều tra viên chính thụ lý vụ án "chuyến bay giải cứu", bị cáo Hưng đã nhiều lần gặp bị cáo Hằng, hướng dẫn Hằng tự thú, hướng dẫn các bị Hằng và Sơn thống nhất nội dung khai báo theo hướng bà Hằng sẽ nhận hết trách nhiệm còn ông Sơn không liên quan.

Sau khi bị điều chuyển công tác, dù không còn nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến vụ án, nhưng bị cáo Hưng vẫn nhiều lần gặp bị cáo Hằng, cung cấp thông tin liên quan đến vụ án liên quan đến bà Hằng và ông Sơn, hứa hẹn sẽ lo cho cả hai không bị xử lý, đồng thời hướng dẫn cách thức khai báo khi làm việc với điều tra viên.

Bị cáo Hưng còn đưa ra các lý do không đúng thực tế (ví dụ chi tiền cho các cơ quan tố tụng để không xử lý Hằng và Sơn, Hưng vẫn kiểm soát tình hình vụ án, vẫn chỉ đạo điều tra, báo cáo chủ trương xử lý vụ án…), để bà Hằng chi thêm tiền. Cả bị cáo Hằng và Tuấn đều xác nhận việc này.

Dù cựu điều tra viên không thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên căn cứ kết quả điều tra, thực nghiệm, lời khai của những người liên quan và quá trình thẩm vấn, đại diện viện kiểm sát khẳng định có đủ căn cứ cho thấy bị cáo Hưng đã nhận 800.000 USD của bị cáo Hằng thông qua bị cáo Tuấn, rồi chiếm đoạt số tiền này.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng (áo trắng), cựu Trưởng phòng 5, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an TRẦN PHAN

Vụ 'chuyến bay giải cứu': Đề nghị tử hình cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế

Bí ẩn về 435 cuộc gọi giữa 2 cựu "sếp" công an

Vẫn theo viện kiểm sát, khi có việc, bị cáo Hoàng Văn Hưng sử dụng 2 sim rác không chính chủ để liên lạc, trao đổi với ông Nguyễn Anh Tuấn qua 2 số điện thoại của bị cáo Tuấn, hoặc qua ứng dụng Viber. Tương tự, bị cáo Hằng cũng dùng sim rác hoặc Viber để liên lạc với ông Tuấn, nhằm đảm bảo bí mật. Đặc biệt, bị cáo Hưng yêu cầu bị cáo Hằng không được trực tiếp gặp mình, mọi trao đổi sẽ thông qua bị cáo Tuấn.

Kiểm sát viên cũng phân tích, từ năm 2019 đến tháng 1.2022, giữa bị cáo Hưng và bị cáo Tuấn chỉ phát sinh 5 cuộc gọi. Nhưng từ ngày 1.1 đến 31.12.2022, là giai đoạn điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu", 2 người đã liên lạc với nhau 435 lần, chủ yếu qua Viber và sim không chính chủ. Tương tự, giữa bị cáo Tuấn và Hằng cũng có gần 80 cuộc gọi thông qua Viber và sim rác.

Việc gặp mặt, trao đổi giữa các bên thường diễn ra vào buổi tối, sau 20 giờ, tại nhà riêng của ông Tuấn, để đảm bảo bí mật.

Về việc giao nhận tiền, bị cáo Hưng không đưa ra tổng số mà chia thành nhiều lần, theo tiến trình điều tra vụ án. Khi yêu cầu chi tiền, bị cáo Hưng chỉ đưa ra lý do, không thông báo số tiền cụ thể với bà Hằng. Khi đưa tiền, bị cáo Hằng sẽ đưa cho ông Tuấn để ông Tuấn đưa cho bị cáo Hưng.

Từ những căn cứ đã nêu, đại diện viện kiểm sát nhận định cáo trạng truy tố 4 bị cáo là đúng người đúng tội. Riêng bị cáo Hưng không thành khẩn khai báo, không khắc phục hậu quả, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.

Kiểm sát viên đề nghị tuyên phạt Nguyễn Thanh Hằng mức án 10 - 11 năm tù, Lê Hồng Sơn 11 - 12 năm cùng về tội đưa hối lộ; Nguyễn Anh Tuấn 6 - 7 năm tù về tội môi giới hối lộ; Hoàng Văn Hưng 19 - 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.