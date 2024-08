Vụ cô gái hoảng loạn kêu cứu trên nóc capo ô tô: xác định danh tính tài xế

Ngày 16.8, ông N.M.Đ (46 tuổi, ngụ P.Tây Thạnh, là tài xế ô tô) đã đến trụ sở Công an P.8 (Q.Tân Bình) để phối hợp làm rõ.

Trước đó, ngày 15.8, Công an P.8 (Q.Tân Bình) nhận được trình báo của chị P.T.T.V, lúc 2 giờ 30 cùng ngày, cô gái cùng bạn đến trước tiệm bánh mì trên đường Đông Hồ mua đồ (có để xe máy dưới lòng đường).



Cô gái bám trên nóc capo xe ô tô đang chạy hoảng loạn kêu la CẮT TỪ CLIP

Lúc này, ô tô (biển số 51H - 700.xx) do người đàn ông điều khiển chạy đến, vì vướng xe của chị V., không thể di chuyển nên tài xế lớn tiếng. Chị V. lùi xe máy lại để tài xế lái ô tô đi qua nhưng người này mở cửa xuống xe tiếp tục chửi bới trước khi lên xe.

Tiếp đó, người đàn ông lái xe đi, chị V. bám trên nắp capo xe ô tô này. Chiếc ô tô di chuyển từ giao lộ Đông Hồ - Lạc Long Quân đến cây xăng số 621 đường Lý Thường Kiệt thì mới dừng lại.

Đoạn clip cuộc nói chuyện, cự cãi giữa cô gái với người đàn ông lái chiếc ô tô sau đó cũng xuất hiện trên mạng xã hội. Trong đoạn clip cho thấy, khi bám trên nắp capo chị V. liên tục la hét trong hoảng loạn "chú ơi tha cho con, con xin lỗi chú, chú ơi tha cho con, tha cho con, con chết đó chú ơi...". Trong khi đó, người đàn ông lái chiếc ô tô đang chạy ra hiệu, yêu cầu cô gái xuống khỏi xe.

UBND P.8 sau đó đã chỉ đạo Công an P.8 tiến hành xác minh nhanh biển số xe ô tô trên và liên hệ Công an P.Tây Thạnh (Q.Tân Phú) xác minh, mời chủ xe lên làm việc.

Kết quả, ông N.M.Đ (46 tuổi, ngụ P.Tây Thạnh) là người sử dụng ô tô và lúc được mời không có mặt tại địa phương.

Công an phường trao đổi với ông Đ. qua số điện thoại do người nhà ông này cung cấp thì được trả lời đi công tác tỉnh và hẹn sáng 16.8 sẽ có mặt tại Công an P.8 để làm việc. Sáng nay, ông Đ. đã đến trụ sở Công an P.8. Công an cũng đã làm việc với các bên liên quan để làm rõ, xử lý theo quy định.