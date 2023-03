Vụ cô gái khóc nức nở vì không xin được việc: Gen Z thiếu nhiều kỹ năng

Lợi ích của học đại học

Phạm Nguyễn Hoàng Thịnh, Giám đốc Công ty cổ phần giáo dục STEMax cho biết học đại học không chỉ cho người học kiến thức nền tảng mà còn có một số lợi ích khác cũng rất quan trọng. Giúp cho sinh viên phát triển tư duy thông qua việc được tiếp cận lối tư duy của nhiều môn học, các giảng viên, người học có thể phát triển được lối tư duy giải quyết vấn đề, giao tiếp hoặc các lối tư duy sáng tạo. Bên cạnh đó các giảng viên cũng là những hình mẫu để người học có thể học tập theo.

Ngoài ra giúp sinh viên phát triển mối quan hệ bởi trường đại học và các giảng viên thường có nhiều mối quan hệ với các doanh nghiệp, trường đại học trong và ngoài nước khác. Chính vì vậy, tham gia vào môi trường đại học có thể giúp các bạn có được những kết nối này, từ đó mở ra cho các bạn nhiều cơ hội việc làm, học tập sau này. Bên cạnh đó, các mối quan hệ với bạn bè đồng lứa hoặc các cựu sinh viên cũng là một tiền đề tốt để các bạn chuẩn bị cho sự nghiệp sau này của mình.

Nhiều bạn trẻ có bằng đại học nhưng được đánh giá thiếu các kỹ năng mềm khi làm việc Dạ Thảo

Ông Phạm Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc - Công ty TNHH xây dựng quảng cáo Kim Ngân (Kim Ngân Group) nhìn nhận bên cạnh kiến thức nền về ngành học và các hoạt động tại trường thì ở môi trường đại học hiện nay cũng có nhiều hoạt động để sinh viên phát triển. Đó là việc kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp ngày càng được chú trọng. Ví dụ như các ngày hội tuyển dụng, thì hầu như các bạn học ở môi trường đại học này có cơ hội tiếp cận với doanh nghiệp dễ dàng hơn và cũng như đề cập ở trên, việc học ở đại học cũng góp phần tăng tính cạnh tranh công việc nhiều hơn.

Bà Lê Thị An Thu, Giám đốc Công ty nhập khẩu và phân phối mỹ phẩm Hàn Quốc COVIKO, chia sẻ lợi ích đầu tiên của học đại học là phải thích nghi sau khi kết thúc thời học THPT. Việc thích nghi với kiến thức mới, thầy cô, bạn bè mới giúp các bạn trẻ có thêm trải nghiệm mới. Từ đó, các bạn sẽ gặt hái được các kiến thức lý thuyết nền tảng ở trường đại học mà sau này là những kiến thức để các bạn có thể học hỏi rất nhanh các kiến thức thực nghiệm của trường đời sau khi ra trường. Đồng thời, đại học tự làm chủ, kiểm soát thời gian, tiếp thu các hoạt động xã hội. Đặc biệt nhất, bằng đại học sẽ là tấm giấy thông hành để các bạn trẻ có nhiều cơ hội thể hiện năng lực bản thân vào các vị trí khác nhau ở ngoài môi trường xã hội.

Nhiều gen Z thiếu kỹ năng

Học đại học và tốt nghiệp đại học mang lại nhiều lợi ích, tuy nhiên, các nhà tuyển dụng lại nêu nhiều vấn đề sau tấm bằng đại học của nhiều sinh viên hiện nay sau khi ra trường tìm việc.

Ông Phạm Ngọc Thắng nói rằng con đường đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công hay để tìm được việc làm như ý. Trong thời buổi hiện nay, đặc biệt là gen Z vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc thành tựu nhất định thì bằng đại học, nơi đào tạo sẽ là yếu tố để nhà tuyển dụng đánh giá ứng viên. Do đó bằng đại học chỉ tăng tính cạnh tranh cho ứng viên. Tuy vậy, ông Thắng lại khẳng định không có bằng đại học hoàn toàn có thể đi xin việc vì với các ngành đặc thù như quảng cáo của công ty thì thái độ cầu thị, mong muốn cống hiến, kỹ năng mềm, khả năng thích nghi, xử lý tình huống, nhanh nhẹn là yếu tố trong việc chọn ứng viên chứ không phụ thuộc bằng cấp. Việc lựa chọn người có bằng đại học hay không sẽ được quyết định khi phỏng vấn.

"Dù có bằng đại học nhưng nếu bị nhiều công ty từ chối tuyển dụng thì lỗi đó hầu hết đến từ sự thiếu sót kỹ năng mềm, cách thể hiện bản thân của ứng viên với người tuyển dụng để thuyết phục họ có thể cho mình cơ hội được thử sức hay không", ông Thắng nói.

Nhiều nhà tuyển dụng khuyên gen Z nên học thêm các kỹ năng sau khi tốt nghiệp đại học

Từ đó ông Thắng đúc kết những gen Z mới ra trường đang thiếu kỹ năng mềm, kiến thức xã hội địa lý cũng như liên quan nhiều về thị trường, kinh tế và cần phải trau dồi thêm. Tuy vậy, ở khía cạnh này, các bạn đã từng đi làm, va chạm nhiều, chịu khó để ý sẽ tốt hơn các bạn chỉ tập trung cho việc học. Ngoài ra, với các kiến thức nền phục vụ tốt cho công việc, các bạn cần lưu ý đến các vấn đề về tin học văn phòng, ngoại ngữ thứ hai.

Cũng theo ông Hoàng Thịnh, tùy theo con đường và công việc mà người lao động muốn theo đuổi. Có những ngành nghề, công việc không cần bằng đại học mà người học có thể làm tốt dựa trên kinh nghiệm trước đó hoặc đã kinh qua các lớp học về kiến thức, kỹ năng liên quan. Đôi khi, đối với một vài doanh nghiệp, các chứng chỉ nghề có giá trị tương đương với bằng đại học.

"Việc tuyển chọn nhân sự của chúng tôi sẽ tùy vào vị trí mà bạn ứng tuyển. Đối với các công việc giảng dạy, bắt buộc bạn có bằng đại học trở lên, thậm chí ở một số vị trí, bạn phải có bằng thạc sĩ trở lên. Đối với một số công việc văn phòng, marketing hoặc truyền thông, STEMax sẽ ưu tiên những người lao động có kinh nghiệm thực chiến và tư duy tốt", ông Thịnh nói.

Ngoài ra, theo ông Thịnh dù có bằng đại học nhưng gen Z đang thiếu sự kiên trì với công việc, thiếu bình tĩnh trước xu hướng, thái độ khiêm nhường, cầu thị. "Các bạn gen Z có thể rất giỏi về chuyên môn và có nhiều kỹ năng hơn các thế hệ trước nhưng cũng cần bình tĩnh quan sát và học hỏi ở các thế hệ trước các kinh nghiệm ứng xử, giải quyết tình huống. Gen Z bị ảnh hưởng bởi trend khá nhiều. Sẽ có những trend rất hay nhưng có những trend có thể vô cùng độc hại, vì vậy gen Z cần bình tĩnh, có tư duy phản biện trước những xu hướng trên mạng, biết rõ bản thân mình cần gì sẽ quan trọng hơn", ông Thịnh chia sẻ.

Bà Lê Thị An Thu nhìn nhận trường hợp có bằng đại học nhưng nhiều công ty từ chối tuyển dụng có nhiều lý do khác nhau. Có thể vì lý do chuyên ngành của ứng viên không phù hợp với vị trí công ty cần tuyển dụng, có thể vì lí do năng lực của bạn ứng viên chưa phù hợp với vị trí công ty cần tuyển dụng ví dụ như do chưa có kinh nghiệm, hoặc cũng có thể do điều kiện lương bổng của công ty đưa ra và mức mong muốn của ứng viên chưa phù hợp với nhau.

"Mình nhìn nhận vấn đề ở đây là do chưa phù hợp, do vậy ứng viên cần xem xét lại điều kiện và năng lực bản thân, sau đó tìm công ty phù hợp với bản thân mình để ứng tuyển. Trong trường hợp sau khi xem xét lại điều kiện năng lực bản thân nếu còn cần bổ sung các nghiệp vụ thực tiễn liên quan, thì nên trao dồi thêm các nghiệp vụ liên quan để có thể phù hợp với các vị trí mà bản thân mình mong muốn được làm", bà Thu nói về góc nhìn của mình.

Ưu điểm của gen Z là tiếp thu những cái mới thuộc về công nghệ, khả năng thích ứng năng động và ứng biến nhanh hơn các thế hệ trước. Tuy nhiên, các bạn sống trong môi trường nhanh nên một số bạn bị choáng ngợp và dễ bị rơi vào trạng thái muốn đạt được kết quả nhanh chóng nhưng thiếu sự kiên nhẫn, thiếu sự nổ lực và bền bỉ. Thêm nữa do việc sống và lớn lên trong môi trường công nghệ phát triển quá nhanh cũng khiến cho các bạn bị lệ thuộc nhiều vào công nghệ, mà thiếu đi các kỹ năng mềm dù đã có trong tay tấm bằng đại học.