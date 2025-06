Vụ Công ty C.P bị tố 'bán thịt bẩn': Công an yêu cầu cung cấp chứng cứ

Chiều 4.6, ông Liễu Quý Ngân (40 tuổi, ngụ ấp Hòa Mỹ, TT.Mỹ Xuyên, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) cho biết, sáng cùng ngày, ông được Công an tỉnh Sóc Trăng mời lên làm việc và yêu cầu cung cấp tất cả chứng cứ có liên quan đến vụ ông tố Công ty C.P "bán thịt bẩn".

Ông Liễu Quý Ngân cho biết, Công an tỉnh Sóc Trăng cầu ông cung cấp tất cả các chứng cứ ẢNH: HOÀNG VÂN

Theo ông Liễu Quý Ngân, ông được mời lên trụ sở Công an TT.Mỹ Xuyên, H.Mỹ Xuyên để làm việc với 2 cán bộ Công an tỉnh Sóc Trăng. Tại buổi làm việc, công an yêu cầu ông Ngân nộp tất cả chứng cứ, hình ảnh có liên quan đến nội dung ông tố cáo cửa hàng thuộc Công ty C.P ở TT.Mỹ Xuyên "bán thịt bẩn".

Ông Ngân cho biết, đã nộp đầy đủ những chứng cứ để chứng minh nội dung ông phản ánh. Chứng cứ còn nhiều nhưng ông chưa tập hợp hết, khi tập hợp đủ, ông tiếp tục nộp theo yêu cầu. Cán bộ công an còn yêu cầu ông Ngân có bao nhiêu chứng cứ thì nộp hết để phục vụ việc xác minh, điều tra, làm rõ.

Heo của Công ty C.P được nuôi nhốt ở khu vực riêng tại lò mổ ở TT.Mỹ Xuyên, H.Mỹ Xuyên ẢNH: HOÀNG VÂN

Trước đó, sáng 2.6, trả lời báo chí, đại tá Bùi Đức An, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Sóc Trăng đã vào cuộc xác minh, làm việc với người tố cáo.

Ngày 4.6, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đã ký ban hành văn bản đề nghị Bộ Công an điều tra, làm rõ vụ việc Công ty C.P bị tố "bán thịt bẩn".