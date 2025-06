Vụ Công ty C.P bị tố 'bán thịt bẩn': Còn nhiều hình ảnh chưa công bố?

Liên quan vụ Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam (Công ty C.P) bị tố "bán thịt bẩn", sáng 2.6, trả lời báo chí, đại tá Bùi Đức An, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết Phòng cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Sóc Trăng đã vào cuộc xác minh, làm việc với người tố cáo.

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sóc Trăng kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên đường Triệu Nương, TT.Mỹ Xuyên, H.Mỹ Xuyên ẢNH: HOÀNG VÂN

Người tố cáo mong muốn 'làm rõ sự thật'

Cùng ngày, ông Liễu Quý Ngân (ở TT.Mỹ Xuyên, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng - người tố cáo) cho biết, chiều 30.5, đại diện Phòng cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Sóc Trăng đã có buổi làm việc với ông xoay quanh nội dung đơn tố cáo.

Theo ông Ngân, tại buổi làm việc với cơ quan công an, ông đã trình bày những nội dung nêu trong đơn gửi cơ quan chức năng và cung cấp một số hình ảnh để chứng minh những gì ông nói là sự thật.

Ngoài những hình ảnh đã cung cấp cho công an và cho mọi người, ông Ngân cho biết, vẫn còn nhiều hình ảnh khác liên quan đến vụ việc nhưng ông chưa cung cấp, vì ông cho rằng những gì đã cung cấp cũng đủ để chứng minh nội dung tố cáo.

Ông Ngân cho biết nếu cần thiết sẽ tiếp tục gửi đơn và các hình ảnh khác đến các cơ quan ở T.Ư "để được làm rõ sự thật".

Ông Liễu Quý Ngân cho biết, đại diện Phòng cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Sóc Trăng đã có buổi làm việc với ông xoay quanh nội dung đơn tố cáo ẢNH: HOÀNG VÂN

Ông Ngân cho biết thêm, vụ việc được ông phản ánh từ năm 2022 với đủ chứng cứ, hình ảnh nhưng công ty không giải quyết nên nay, ông làm đơn gửi các cơ quan chức năng. Hiện, các hình ảnh, nội dung phản ánh đó ông vẫn còn lưu giữ. Ông Ngân cũng cho biết mình chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin tố cáo.

Xem nhanh 20h ngày 1.6: Người tố cáo công ty C.P bị thôi việc | Tiểu thương U.80 loay hoay với máy tính tiền

Chi cục Thú y vùng VII lấy mẫu xét nghiệm

Sáng 2.6, thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng cho biết, cơ quan chức năng của tỉnh này đã kiểm tra xong 3 điểm kinh doanh còn lại của Công ty C.P tại Sóc Trăng. Đại diện Chi cục Thú y vùng VII cũng vào cuộc xác minh, lấy mẫu xét nghiệm.

Cụ thể, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sóc Trăng đã hoàn tất việc kiểm tra đột xuất 4 điểm kinh doanh thuộc hệ thống của Công ty C.P - chi nhánh Cần Thơ. Các cửa hàng bị kiểm tra là điểm kinh doanh tại TT.Mỹ Xuyên, H.Mỹ Xuyên; 2 điểm trên đường đường Lê Hồng Phong và 30.4, TP.Sóc Trăng và một cửa hàng tại TX.Ngã Năm.

Vụ Công ty C.P bị tố 'bán thịt bẩn': Báo cáo chủ tịch tỉnh kết quả kiểm tra Liên quan vụ việc, trước đó, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, đã có công văn hỏa tốc về việc kiểm tra phản ánh của người dân. Theo ông Trần Văn Lâu, qua nắm thông tin phản ảnh của người dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng về việc Công ty C.P sản xuất, chế biến thực phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giao Sở NN-MT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Công thương, Công an tỉnh, các cơ quan liên quan và địa phương tổ chức kiểm tra đột xuất theo nội dung phản ánh. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện nghiêm chỉ đạo; Sở NN-MT chịu trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.