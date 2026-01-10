Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Ẩm thực

Vụ Công ty Đồ hộp Hạ Long: The Coffee House ra thông báo mới

Cao An Biên
Cao An Biên
10/01/2026 14:10 GMT+7

The Coffee House vừa ra thông báo mới nhằm minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi khách hàng sau những lùm xùm của Công ty Đồ hộp Hạ Long (Hạ Long Canfoco). Thông báo nói gì?

Trong thông báo mới nhất gửi đến khách hàng được đăng trên fanpage chính thức, The Coffee House làm rõ một số nội dung liên quan đến nguồn nguyên liệu đang được quan tâm gần đây cũng như làm rõ mối quan hệ với Công ty Đồ hộp Hạ Long (Hạ Long Canfoco).

Vụ Công ty Đồ hộp Hạ Long: The Coffee House ra thông báo mới- Ảnh 1.

Thông báo mới nhất của The Coffee House đang nhận được sự quan tâm lớn của nhiều thực khách

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Sản phẩm bánh mì Pate Cột Đèn của The Coffee House hoàn toàn không sử dụng pate hoặc bất kỳ sản phẩm chế biến từ thịt nào của Công ty Hạ Long Canfoco, và hoàn toàn không liên quan đến đơn vị này trong bất kỳ khâu sản xuất hay cung ứng nào", phía The Coffee House khẳng định.

Thương hiệu cũng cho biết với Trà Phúc Kiến Sen Vải và Americano Vải, do có sử dụng một thành phần nguyên liệu từ nhà cung cấp nêu trên, The Coffee House đã chủ động tạm dừng phục vụ để chuyển sang nguồn cung thay thế đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng.

Theo The Coffee House, quyết định này được đưa ra với mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự an tâm cho khách hàng, dù có thể gây ra một số bất tiện trong ngắn hạn. Thương hiệu sẽ sớm cập nhật thông tin khi các sản phẩm được phục vụ trở lại.

Bên dưới thông báo của thương hiệu đồ uống nổi tiếng trên, nhiều cư dân mạng dành lời khen cho sự minh bạch, rõ ràng trong thông tin để thực khách an tâm, tiếp tục ủng hộ.

Tài khoản Tiến Huỳnh bình luận: "Minh bạch, rõ ràng. Xứng đáng ủng hộ!". "Rõ ràng và không lòng vòng. The Coffee House chuyên nghiệp", Duy Hoàng Lê nhận xét. "Thông tin rõ ràng vậy mình cũng an tâm hơn. Sẽ tiếp tục ủng hộ", một tài khoản khác chia sẻ.

Tin liên quan

Bảng hiệu dễ thương ở quán cà phê, tiệm tóc TP.HCM: Ai đi ngang cũng mỉm cười

Bảng hiệu dễ thương ở quán cà phê, tiệm tóc TP.HCM: Ai đi ngang cũng mỉm cười

Những bảng hiệu dễ thương với lời chúc, thông điệp tích cực tại các quán cà phê, tiệm tóc ở TP.HCM khiến người đi ngang cũng mỉm cười.

Gấu bông 'phủ hồng' quán cà phê gây bão mạng ở TP.HCM: Khách thích thú check-in

3 quán cà phê vợt lừng danh, lâu đời nhất TP.HCM: Bạn đã ghé chưa?

Khám phá thêm chủ đề

The Coffee House Công ty Đồ hộp Hạ Long Hạ Long Canfoco pate cột đèn patê Cột Đèn Hải Phòng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận