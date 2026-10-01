Tại họp báo thông tin kết quả các mặt công tác công an quý 3/2026 do Bộ Công an tổ chức chiều 1.10, đại tá Nguyễn Trường Giang, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03) thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ (sau đây viết tắt là Công ty Việt Mỹ).

Vụ Công ty Việt Mỹ: Cựu Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cùng 8 bị can bị khởi tố

Theo đại tá Giang, đến nay, C03 đã khởi tố 9 bị can, thu hồi hơn 260.000 USD và 118 tỉ đồng. Bộ Công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan.

C03 đang tiếp tục điều tra vụ án, làm rõ sai phạm của các bị can và áp dụng các biện pháp thu hồi triệt để tài sản.

Vụ án này, C03 khởi tố vào ngày 25.7. Thời điểm đó, C03 ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Chân Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ; Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty Việt Mỹ; Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán Công ty Việt Mỹ để điều tra các hành vi buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Mở rộng điều tra, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ), về tội nhận hối lộ.

C03 xác định ông Phương đã thành lập, chỉ đạo, điều hành 3 công ty tại Việt Nam (Công ty Việt Mỹ; Công ty TNHH đầu tư y tế Sao Kim, viết tắt là Công ty Sao Kim; Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Mai, viết tắt là Công ty Hoàng Mai); đồng thời, thành lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hồng Kông để mua đi, bán lại, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam bán vào các đơn vị, cơ sở y tế với giá rất cao, thu lời bất chính rất lớn, vừa gây thất thu ngân sách nhà nước, vừa ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người bệnh.

Ngoài ra, quá trình nhập khẩu thiết bị y tế về Việt Nam, ông Phương còn lợi dụng giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo gian dối là thiết bị y tế kèm theo để nhập lậu các thiết bị y tế khác.