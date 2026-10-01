Đã khởi tố 48 bị can trong đại án ngành điện

Chiều 1.10, tại buổi họp báo của Bộ Công an, thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an, đã thông tin về quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 (PC1) và các đơn vị liên quan.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo thiếu tướng Trần Văn Toản, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 48 bị can (tăng thêm một bị can) về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ và tham ô tài sản.