Vụ cụ bà 85 tuổi bị đánh: Các mái ấm của Công ty Trăng Khuyết tạm dừng tiếp nhận người già

Chiều 30.5, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết, các cơ sở mái ấm của Công ty TNHH MTV Quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội Trăng Khuyết trên địa bàn TP.HCM (cụ thể là ở Q.8, Q.Tân Bình, Q.12, H.Hóc Môn) đang dừng tiếp nhận người già.



Chính quyền địa phương đang rà soát, xem xét các điều kiện hoạt động của các cơ sở mái ấm này theo đúng quy định.

Diễn biến mới vụ cụ bà 85 tuổi bị đánh ở mái ấm Quán trọ Trăng Khuyết

Hôm qua (29.5), các cụ già ở Quán trọ Vu Lan (H.Hóc Môn) đã được chính quyền địa phương H.Hóc Môn chuyển vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM (đơn vị trực thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM).



Mái ấm Quán trọ Trăng Khuyết (P.Thạnh Lộc, Q.12) - nơi xảy ra vụ cụ bà 85 tuổi bị hành hạ

TRẦN KHA



Trước đó, một trong các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội Trăng Khuyết là mái ấm Quán trọ Trăng Khuyết (397/6 Hà Huy Giáp, tổ 6, khu phố 3A, P.Thạnh Lộc, Q.12) đã đưa 13 cụ già đến Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM sau khi xảy ra vụ cụ bà 85 tuổi bị đánh, chửi bới.



Ngày 25.5, Cơ quan CSĐT Công an Q.12 khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Giỏi (69 tuổi) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Theo công an, ông Giỏi vào làm việc tại Công ty TNHH MTV Quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội Trăng Khuyết từ năm 2020, được giao nhiệm vụ quản lý mái ấm Quán trọ Trăng Khuyết.

Theo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, Công ty TNHH MTV Quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội Trăng Khuyết có giấy phép đăng ký thành lập loại hình doanh nghiệp xã hội do Sở KH-ĐT TP.HCM cấp, trụ sở chính tại Q.1.



Công ty này hiện có các cơ sở, chi nhánh từ thiện tư nhân khác trú đóng trên địa bàn Q.Tân Bình, Q.8, H.Hóc Môn, Q.12, chuyên tiếp nhận người già lang thang, xin ăn trên đường phố.



Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho hay các mái ấm của Công ty TNHH MTV Quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội Trăng Khuyết chưa có giấy phép hoạt động cơ sở trợ giúp xã hội.