Vụ cướp ngân hàng Sacombank: 3 nghi phạm dùng súng giả

3 nghi phạm cũng khai từng đến Ngân hàng Sacombank ở Q.5 với ý định cướp tiền của khách hàng, nhưng không cướp được nên bỏ về.

Ngày 8.3, liên quan vụ xông vào Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ở Q.8 để cướp tài sản, Công an TP.HCM cho biết 3 nghi phạm Trương Minh Thiện (ngụ Q.8) và Trương Vĩnh Xương, Hà Vỹ Toàn (cùng ngụ Q.5) đã khai nhận toàn bộ hành vi. Theo đó, 2 nghi phạm Thiện và Xương khai nhận, do cần tiền trả nợ nên nảy sinh ý định cướp tiền của ngân hàng.



Nghi phạm thứ ba vụ cướp Ngân hàng Sacombank ra đầu thú

Để lên "kế hoạch" thực hiện vụ cướp, ngày 1.3, 3 nghi phạm hẹn gặp ở quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo (Q.5) bàn bạc.

Sau khi trao đổi, Thiện kêu Xương vào Phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank ở đường Trần Hưng Đạo ngồi chờ người khác rút tiền xong, thì gọi điện báo cho Thiện để Thiện và Toàn cướp tiền của khách.

Tuy nhiên, sau khi Xương vào ngân hàng chờ... 2 phút mà không thấy ai rút tiền nên Xương ra ngoài gặp Thiện và Toàn, sau đó cả 3 bỏ đi.

Không từ bỏ ý định cướp tài sản, Thiện tiếp tục tìm hiểu quy luật hoạt động của Phòng giao dịch Phú Lợi - Ngân hàng Sacombank (đường Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8). Thiện phát hiện các bảo vệ không được trang bị súng (công cụ hỗ trợ) nên quyết định sẽ thực hiện cướp tại đây.

Nghi phạm Trương Minh Thiện NGỌC LÊ

Dùng súng đồ chơi đi cướp tài sản ở ngân hàng

Khoảng 13 giờ 30 ngày 3.3, cả 3 nghi phạm cùng nhau đi cướp tiền ở Phòng giao dịch Phú Lợi của Ngân hàng Sacombank (Q.8). Thiện điều khiển xe máy đến khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng, H.Bình Chánh) gặp Xương và Toàn.

Sau khi gặp mặt và thống nhất việc cướp tài sản, Thiện chở Toàn, còn Xương đi xe máy riêng cùng chạy đến Ngân hàng Sacombank. 14 giờ cùng ngày, Thiện đỗ xe tại lề đường đối diện ngân hàng và phân công nhiệm vụ cho Xương cảnh giới bên ngoài, còn Thiện và Toàn giả làm khách hàng đi vào bên trong.

Sau khi vào phòng giao dịch của Sacombank, Thiện quan sát xung quanh, sau đó Thiện nhanh chóng đứng dậy, rút từ trong túi đeo chéo màu đen đang mang trước ngực một khẩu súng ngắn bằng nhựa màu đen (loại súng đồ chơi) giơ lên hù dọa bảo vệ và nhân viên ngân hàng.

Hà Vỹ Toàn tại cơ quan điều tra NGỌC LÊ

Toàn bước vào trong quầy tìm tài sản nhưng không thấy tiền. Sợ hành động lâu sẽ bị bắt nên Thiện và Toàn quyết định bỏ ý định cướp tài sản, chạy ra khỏi phòng giao dịch, gặp Xương để tẩu thoát.



Sau đó, Công an Q.8, Công an TP.HCM cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an nhanh chóng xác định danh tính của 3 nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng.

Công an đã bắt giữ 2 nghi phạm Trương Minh Thiện và Trương Vĩnh Xương, đồng thời vận động Hà Vỹ Toàn ra đầu thú, phục vụ công tác điều tra vụ cướp ở Phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank.