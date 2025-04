Vụ đại úy công an hy sinh: Tạm giữ hình sự người chạy ghe cào điện

Ngày 16.4, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lâm Quốc Khánh (30 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, H.Giồng Riềng, Kiên Giang), để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Khánh là nghi phạm dùng ghe cào điện gây ra vụ tai nạn khiến đại úy công an Nguyễn Văn Kha hy sinh trong lúc tuần tra.

Lâm Quốc Khánh là nghi phạm điều khiển ghe cào điện đánh bắt thủy sản trái phép, gây ra vụ tai nạn làm đại úy Nguyễn Văn Kha hy sinh trong lúc tuần tra ẢNH: VỊ THANH

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 14.4, Khánh điều khiển ghe cào điện chở Trần Thanh Ái (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang) đi đánh bắt thủy sản trái phép trên kênh xáng Nàng Mau, đoạn thuộc xã Vĩnh Tường, H.Vị Thủy, Hậu Giang.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, tổ công tác của Công an xã Vĩnh Tường gồm đại úy Nguyễn Văn Kha và thành viên khác tuần tra phát hiện hành vi của Khánh và Ái nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, Khánh không chấp hành, không ngắt nguồn điện mà tăng ga bỏ chạy, điều khiển ghe cào điện đâm vào phương tiện của lực lượng công an làm đại úy Nguyễn Văn Kha rơi xuống sông mất tích.

Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, thi thể của đại úy Kha được tìm thấy. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bước đầu xác định đại úy Kha bị điện giật dẫn đến hy sinh mặc dù biết bơi.

Ngay trong ngày 14.4, Công an tỉnh Hậu Giang và Công an xã Vĩnh Tường đã phối hợp gia đình tổ chức hậu sự cho đại úy Nguyễn Văn Kha tại nhà riêng ở P.4, TP.Vị Thanh.