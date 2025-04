Kiên Giang: Bắt bị can cưỡng đoạt tài sản trên biển

Chiều 12.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Huỳnh Quốc Trung (23 tuổi, ngụ TT.Hậu Nghĩa, H.Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Bị can Trung đã cùng với nhiều bị can khác tổ chức bao chiếm mặt biển ven bờ tại Kiên Giang để cưỡng đoạt tài sản của ngư dân, buộc họ bán hải sản với giá rẻ.

Bị can Phạm Huỳnh Quốc Trung nghe Công an tỉnh Kiên Giang đọc quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam để xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản ẢNH: CACC

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, trước đó khoảng tháng 6.2024, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Đức Tài (30 tuổi, ngụ H.Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang), bị can Phạm Huỳnh Quốc Trung đã cấu kết cùng với Văn Công Măn (34 tuổi), Trương Văn Hữu Lợi (38 tuổi), Võ Văn Hào (còn gọi là Long, 22 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang); Lâm Văn Đồ (35 tuổi), Đinh Quang Hậu (27 tuổi, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Thanh Nghĩa (35 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) tổ chức bao chiếm mặt nước biển tại khu vực ven bờ thuộc H.Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Khu vực nhóm của Tài, Trung bao chiếm là nơi các ngư dân khai thác tự do các loại hải sản nhuyễn thể như: sò, hến, lụa... Nhóm của Tài, Trung ép buộc ngư dân bán sản phẩm với giá rẻ, nếu không sẽ bị người trong nhóm sử dụng tàu, vỏ lãi có gắn máy có công suất lớn mang theo vỏ chai bia, hung khí truy đuổi và đe dọa, tấn công gây thương tích. Bằng thủ đoạn trên nhóm này đã cưỡng đoạt tài sản và gây ra nỗi khiếp sợ cho các ngư dân đánh bắt hải sản trên biển.

Liên quan đến vụ án, đến nay Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố 26 bị can, trong đó 8 người đã bị truy tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Công an tỉnh Kiên Giang kêu gọi những người có liên quan đến nhóm cưỡng đoạt tài sản của ngư dân trên vùng biển nêu trên ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Đồng thời đề nghị người dân, ngư dân mạnh dạn tố giác tội phạm qua Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang qua số 02973.863.513 hoặc liên hệ số 0913.091.900 gặp thượng tá Nguyễn Thanh Có để được hướng dẫn, xử lý.