Vụ đánh nữ nhân viên sân golf: Ông Nguyễn Viết Dũng nói gì về thông tin xin thôi làm đại biểu HĐND tỉnh?

Trưa 8.1, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Minh Dũng, Bí thư Thị ủy Điện Bàn (Quảng Nam), cho biết hiện chưa có kết quả kiểm tra, xử lý về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Viết Dũng, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Quảng - người bị tố đánh nữ nhân viên phục vụ sân golf.

Theo ông Phan Minh Dũng, hiện vụ việc Công an Q.Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đang làm nên chưa nhận thông tin gì, vẫn đang phải chờ. Các cơ quan liên quan phải làm việc với Công an Q.Ngũ Hành Sơn về kết quả điều tra và sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ mức độ vi phạm như thế nào để có hướng xử lý tương thích theo quy định của Đảng.

“Mọi việc đang phải chờ, khi nào có kết quả từ công an thì chúng tôi mới có hướng xử lý tiếp theo. Khi nào có kết quả, Thị ủy Điện Bàn sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí”, ông Phan Minh Dũng nói.

Như Thanh Niên đã thông tin, liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo UBND Q.Ngũ Hành Sơn cho biết Công an quận không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Viết Dũng. Nguyên do, ông Dũng và chị N.A.L (nữ nhân viên phục vụ sân golf) đã hòa giải.

Trong khi đó, ông Nguyễn Công Thanh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, cũng cho biết Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được thông báo từ Công an Q.Ngũ Hành Sơn liên quan đến vụ việc của ông Nguyễn Viết Dũng. Trong thông báo, Công an Q.Ngũ Hành Sơn xác định vụ việc không cấu thành tội phạm nên công an không khởi tố vụ án.

Ông Thanh cho biết, theo quy định, nếu không bị truy tố thì không có việc xem xét đình chỉ tư cách đại biểu đối với ông Nguyễn Viết Dũng. Tuy nhiên, HĐND tỉnh có thể sẽ xem xét cho ông Dũng “tự rút” theo nguyện vọng cá nhân (nếu có).

Bất cứ đại biểu HĐND tỉnh nào có khuyết điểm, vi phạm đều phải bị xử lý nghiêm

Cũng trong trưa nay 8.1, PV Thanh Niên đã liên hệ ông Nguyễn Viết Dũng qua điện thoại để tìm hiểu rõ thêm thông tin “có hay không việc ông đã đề đạt nguyện vọng xin thôi làm đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam vì lý do sức khỏe”.





Trả lời Thanh Niên, ông Dũng chỉ nói ngắn gọn: “Hiện tôi không thể trả lời được việc gì và mong được thông cảm”.

Trong khi đó, theo ông Trình Minh Đức, Chánh văn phòng HĐND tỉnh Quảng Nam, hiện vẫn chưa nhận được thông tin ông Nguyễn Viết Dũng xin thôi làm đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam “vì lý do sức khỏe”.

Trước đó, Thị ủy Điện Bàn đã giao Ủy ban Kiểm tra làm việc với cá nhân ông Nguyễn Viết Dũng và chi bộ Đảng Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Quảng (nơi ông Dũng đang giữ chức Bí thư) để xem xét vụ việc, tính chất, mức độ..., từ đó xem xét, xử lý theo đúng quy trình, quy định của Đảng.

Trong bản giải trình vụ việc mà ông Nguyễn Viết Dũng gửi cho Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam, ông đã nhận sai, gửi lời xin lỗi đến Thường trực HĐND tỉnh, chị L. và Ban quản lý sân golf nơi xảy ra vụ việc.

Thường trực HĐND tỉnh đã có thông cáo báo chí liên quan đến vụ việc của ông Nguyễn Viết Dũng bị tố đánh nữ nhân viên sân golf. Quan điểm của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam là trong trường hợp ông Nguyễn Viết Dũng hay bất cứ đại biểu HĐND tỉnh nào có khuyết điểm, vi phạm đều phải bị xử lý nghiêm.

Ông Nguyễn Viết Dũng là đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam liên tiếp 2 khóa 2016 - 2021 và 2021 - 2026.