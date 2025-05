Vụ đập phá quán phở: Nhóm người mặc đồ đen đe dọa đòi nợ

Ngày 27.5, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang tiếp tục truy bắt các nghi phạm còn lại trong vụ đập phá quán phở trên địa bàn xã Ea Đar, H.Ea Kar.

Trước đó, chiều 26.5, công an bắt giữ được 2 nghi phạm trong vụ việc là Lê Ngọc Tuấn Anh (33 tuổi, trú H.Ea Kar, Đắk Lắk) và Cao Mỹ (34 tuổi, trú H.Mộ Đức, Quảng Ngãi) đang trên đường tẩu thoát tại Khánh Hòa.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 26.5, một nhóm người mặc đồ đen đi xe ô tô bất ngờ xông vào dùng hung khí đập phá tài sản tại một quán phở trên địa bàn xã Ea Đar, H.Ea Kar. Vụ việc được camera an ninh nhà dân ghi lại trong một clip và đăng tải trên mạng xã hội.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các đơn vị chức năng tiến hành làm việc với gia đình ông P.Đ.Đ (53 tuổi, trú xã Ea Đar, H.Ea Kar, Đắk Lắk), chủ quán phở trên để xác minh.

Nhóm người mặc đồ đen xông vào đập phá quán phở của ông P.Đ.Đ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Qua làm việc, cơ quan công an xác định một trong những người liên quan vụ việc là Lê Ngọc Tuấn Anh. Truy xét nhanh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ được Lê Ngọc Tuấn Anh và Cao Mỹ đang trên đường tẩu thoát tại địa phận TP.Cam Ranh (Khánh Hòa).

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân được xác định ông Đ. có vay mượn tiền của một số người trên địa bàn H.Ea Kar để kinh doanh nhưng do làm ăn không thuận lợi nên không có khả năng trả nợ. Trong đó, ông Đ. nợ của mẹ Lê Ngọc Tuấn Anh 1,4 tỉ đồng.

Khoảng 6 giờ ngày 26.5, Lê Ngọc Tuấn Anh rủ Cao Mỹ cùng Nguyễn Thành Công (37 tuổi, trú Q.Gò Vấp, TP.HCM), Phan Văn Hóa (34 tuổi, trú TP.Long Xuyên, An Giang), Nguyễn Thái Hào (22 tuổi, trú TP.Cần Thơ), Nguyễn Văn Kim Hùng (38 tuổi, trú H.Bình Chánh, TP.HCM), Võ Thanh Tuấn (26 tuổi, trú H.Tri Tôn, An Giang) cùng đi trên xe ô tô màu trắng 7 chỗ, biển số tỉnh Tiền Giang, đến quán phở tại nhà ông P.Đ.Đ để đe dọa đòi nợ.

Tại đây, nhóm người này dùng gậy bóng chày làm hung khí đập phá tài sản, tạt sơn vào nhà và có hành vi đe dọa gia đình ông Đ.

Sau đó, nhóm người đập phá quán lên ô tô di chuyển về Khánh Hòa. Trên đường đi, 5 người trong nhóm xuống xe bắt taxi để tẩu thoát, riêng Lê Ngọc Tuấn Anh và Cao Mỹ bị bắt giữ cùng phương tiện.