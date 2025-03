Vụ đấu giá đất 'chưa sạch' ở Ninh Thuận: UBND H.Ninh Sơn nói gì?

Ngày 24.3, ông Trương Xuân Thìn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận, có đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cùng các ngành chức năng trong tỉnh và một số cơ quan truyền thông nội dung kiến nghị về việc giải quyết đơn tố giác tội phạm, xử lý vi phạm trong công tác quản lý đất đai tại UBND H.Ninh Sơn (Ninh Thuận).

Vì sao chưa hủy kết quả đấu giá?

Trong đơn, ông Thìn cho biết vào tháng 5.2024 ông đã gửi đơn tố giác liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tiêu cực về hành vi thông thầu của những người tham gia đấu giá thửa đất số: 364, tờ bản đồ số 79 do Hội đồng đấu giá H.Ninh Sơn tổ chức đấu giá vào ngày 10.1.2020 về những vi phạm pháp luật trong việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất gây thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp của công dân và nhà nước.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận kiến nghị giải quyết tố giác tội phạm quản lý đất đai ẢNH: THIỆN NHÂN

Cuối tháng 2.2025, ông Thìn nhận được văn bản số 146/CSĐT-PC03 ngày 14.2.2025 của Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận thông tin kết quả điều tra ban đầu liên quan đến đơn tố giác về phiên đấu giá nêu trên.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận kiến nghị UBND H.Ninh Sơn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện việc hủy quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 5.2.2020 phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng thửa đất, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH26736 cấp ngày 4.5.2020 cho ông Huỳnh Văn Thơm.

Cũng theo ông Thìn đến nay UBND H.Ninh Sơn vẫn chưa có quyết định giải quyết. Vì vậy ông Thìn kiến nghị cơ quan chức năng trong tỉnh Ninh Thuận quan tâm xem xét giải quyết vụ việc nghiêm minh, công khai kết quả xử lý cho cán bộ và nhân dân được biết.

UBND H.Ninh Sơn chưa có cơ sở để cung cấp cho báo chí

Liên quan văn bản số 146/CSĐT-PC03 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận, trả lời thông tin cho báo chí, ông Kiều Tấn Thịnh, Chủ tịch UBND H.Ninh Sơn cho biết, ngày 19.2.2025, UBND H.Ninh Sơn tổ chức cuộc họp lấy ý kiến tư vấn của Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận và các sở, ngành về việc xem xét nội dung đề nghị tại văn bản số 146/CSĐT-PC03.

UBND H.Ninh Sơn cho biết chưa có cơ sở để cung cấp thông tin giải quyết vụ việc cho báo chí ẢNH: THIỆN NHÂN

Qua đó, Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận xác định, văn bản số 146/CSĐT-PC03 không phải là kết luận điều tra, hiện nay Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận đang tiếp tục điều tra liên quan đến việc tổ chức đấu giá thửa đất số 364 và chưa ban hành kết luận điều tra đối với vụ việc này; do đó, UBND H.Ninh Sơn chưa có cơ sở để cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí.