'Vũ điệu ánh sáng cao nguyên' đoạt giải nhất cuộc thi săn ảnh tháp Eiffel Đà Lạt

Chiều 10.6, Viễn thông Lâm Đồng (VNPT Lâm Đồng) tổ chức lễ trao giải cuộc thi Săn ảnh tháp xinh, tôn vinh những tác phẩm ghi lại vẻ đẹp của tháp ăngten VNPT Đà Lạt - công trình kiến trúc quen thuộc giữa lòng phố núi, được nhiều người gọi là "tháp Eiffel Đà Lạt".

Tác giả Đặng Văn An đoạt giải nhất cuộc thi săn ảnh "tháp Eiffel Đà Lạt" với tác phẩm "Vũ điệu ánh sáng cao nguyên" ẢNH: LÂM VIÊN

Theo ban tổ chức, cuộc thi không chỉ là sân chơi dành cho những người đam mê nhiếp ảnh mà còn là hành trình khám phá vẻ đẹp của một công trình mang dấu ấn riêng của Đà Lạt. Từ những góc máy đầy sáng tạo, tháp ăngten VNPT hiện lên vừa kiêu hãnh, vừa thơ mộng, hòa quyện cùng sắc màu và không gian của cao nguyên.

Tác phẩm "Vũ điệu ánh sáng cao nguyên" của tác giả Đặng Văn An Ảnh: TGCC

Cuộc thi thu hút hơn 500 tác phẩm dự thi, ghi nhận 65.860 lượt thích, 18.572 lượt chia sẻ và gần 1 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Sức hút của cuộc thi cho thấy sự quan tâm của công chúng đối với một công trình đã trở thành dấu ấn quen thuộc trong cảnh quan Đà Lạt.

Mỗi bức ảnh là một câu chuyện riêng, một lát cắt cảm xúc riêng về "tháp Eiffel Đà Lạt", góp phần làm cho công trình biểu tượng ấy trở nên lung linh, sống động hơn trong mắt người xem.

Ban giám khảo nhận định: "Các tác phẩm không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn truyền tải được tình yêu, niềm tự hào và những câu chuyện ý nghĩa về tháp ăngten VNPT Đà Lạt. Đó là những dấu ấn xứng đáng được tôn vinh trong hành trình đầy cảm xúc của cuộc thi".

Tác giả Lưu Gia Hảo đạt giải nhất hạng mục bình chọn trên mạng xã hội ẢNH: LÂM VIÊN

Kết quả chung cuộc, tác phẩm "Vũ điệu ánh sáng cao nguyên" của tác giả Đặng Văn An đoạt giải nhất với phần thưởng trị giá 20 triệu đồng. Ba giải khuyến khích được trao cho các tác giả Phạm Thị Linh Trang, Trần Ngọc Anh và Dương Công Sơn.

Ở hạng mục bình chọn trên mạng xã hội, giải nhất thuộc về tác phẩm "Vầng bạch nguyệt dưới chân tháp Vinaphone" của tác giả Lưu Gia Hảo; giải nhì được trao cho 2 tác giả Đào Đức Thiên và Hoàng Thị Minh Hà.