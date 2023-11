Vụ doanh nhân chiếm đoạt xe Mercedes: Tiếp tục lừa đảo đa cấp gần 40 tỉ đồng

Chiều 17.11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thái Điền (39 tuổi, ngụ P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu) và Đào Nguyên Nghị (41 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, cùng TP.Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Cơ quan công an cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Thái Điền; riêng Đào Nguyên Nghị trước đó đã bị tạm giam trong vụ án lừa đảo khác.

Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Điền NGUYỄN TÚ

Theo điều tra, Công ty CP vựa miền Trung thành lập năm 2020, đăng ký vốn điều lệ 8 tỉ đồng. Ngày 6.11.2020, công ty này tiếp tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và tăng vốn điều lệ lên 200 tỉ đồng, nhưng các cổ đông sáng lập không góp vốn thực tế, công ty này cũng không có tài sản.

Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị không phải là cổ đông, không sở hữu cổ phần tại Công ty CP vựa miền Trung. Nhưng lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty, 2 bị can đưa ra những thông tin gian dối về việc nhà đầu tư mua cổ phần của công ty sẽ có quyền sở hữu cổ phần theo quy định pháp luật.

Các bị can này dựng lên "bánh vẽ" giá trị cổ phần tăng theo thời gian, đến năm 2025 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán thì các cổ phần càng tăng giá.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đào Nguyên Nghị NGUYỄN TÚ

Thủ đoạn của Điền và Nghị là huy động vốn dưới hình thức chào bán cổ phần mang tính đa cấp, lấy tiền người sau trả cho người trước.



Điền và Nghị còn lập ra trang web "Fumart.vn" và app "Fumart", dù chưa được Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương) cấp phép hoạt động nhưng cả hai vẫn dùng các công cụ này để lừa dối nhà đầu tư.

Hai bị can khẳng định nhà đầu tư có thể quản lý dễ dàng cổ phần đã mua, theo dõi trên hệ thống và được nhận hoa hồng khi giới thiệu người khác mua cổ phần.

Nhờ trả lợi nhuận theo hình thức đa cấp nên chiêu huy động vốn của Điền, Nghị thu hút nhiều nhà đầu tư thứ cấp tham gia.

Cả hai khai nhận đã dùng tiền của các nhà đầu tư để trả hoa hồng, tổ chức các sự kiện hoành tráng, quảng cáo để lôi kéo nhà đầu tư. Một phần tiền dùng cho các hoạt động kinh doanh nhưng thực tế thua lỗ, không có lợi nhuận, chủ yếu nhằm để nhà đầu tư tin tưởng nộp tiền hoặc giới thiệu nhiều người mua cổ phần.

Hiện cơ quan công an xác định Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị đã lừa đảo hơn 500 người mua cổ phần, chiếm đoạt gần 40 tỉ đồng. Ngoài ra, Điền và Nghị còn cấu kết dùng số cổ phần không có giá trị của Nghị để thế chấp và chiếm đoạt 1 tỉ đồng của bà Đ.T.S (58 tuổi, ngụ P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Trước đó, như Thanh Niên thông tin, Nghị còn lừa đảo thuê ô tô Mercedes rồi bỏ trốn và bị bắt.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra. Đồng thời, thông báo cho các tổ chức, cá nhân ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, mua bán, chuyển nhượng cổ phần đối với Công ty CP vựa Miền Trung (mã số thuế 040203555) hoặc với 2 bị can Điền, Nghị thì liên hệ Công an TP.Đà Nẵng để được giải quyết.