Vụ dọn cỏ vườn phát hiện hộp sọ: Đã xác định được danh tính nạn nhân

Tối 7.7, thông tin từ UBND xã Quan Thành (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân trong vụ người dân phát hiện hộp sọ người dưới mương nước.

Theo đó, sáng cùng ngày, sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra, truy tìm tung tích lai lịch của hộp sọ được phát hiện.

Lực lượng chức năng phát hiện xương và giày của nạn nhân dưới mương nước gần vị trí phát hiện hộp sọ ẢNH: Q.D

Tìm kiếm khu vực xung quanh đoạn mương thoát nước nơi phát hiện hộp sọ người, cơ quan chức năng phát hiện nhiều mẫu xương các bộ phận cơ thể người kèm theo quần áo và đôi giày.

Sau khi đối chiếu, xác định dấu vết quần áo và đôi giày, người thân xác định đây là hộp sọ và xương cốt của của ông B.Đ.H (52 tuổi, ngụ xã Xuân Thành cũ, nay là xã Quan Thành). Nhà của nạn nhân cách vị trí phát hiện hộp sọ khoảng 200 m.

Bà Đặng Thị Dung, Chủ tịch UBND xã Quan Thành, cho biết theo thông tin từ gia đình cung cấp, ông H. có tiền sử bị bệnh về thần kinh và bị mất tích từ tháng 9.2025. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Sau khi xác định đây là cốt của ông H., gia đình đã nhận về để tổ chức mai táng.

Khu vực phát hiện hộp sọ và xương cốt nằm trong khu dân cư ẢNH: Q.D

Như Báo Thanh Niên thông tin, chiều tối 6.7, một người dân ở xóm Nam Phượng Sơn, xã Quan Thành phát dọn cỏ bên mương nước thì phát hiện hộp sọ người.

Người này sau đó báo với chính quyền địa phương và Công an xã Quan Thành đã đến phong tỏa hiện trường để điều tra, xác định lai lịch nạn nhân.

Thời điểm đó, do chưa phát hiện các bộ phận xương cốt còn lại nên vụ việc khiến nhiều người đồn đoán theo nhiều chiều hướng khác nhau.