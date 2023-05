Vụ hai người chết khi ngã vào cổng nhà dân ở Bình Định: Khởi tố bị can

Ngày 25.5, Viện KSND tỉnh Bình Định cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh tạm giam đối với Mai Văn Giang (19 tuổi), Nguyễn Văn Mỏng (18 tuổi) và Lê Văn Xa (23 tuổi, cùng ở H.Vân Canh, Bình Định) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Hiện trường xảy ra vụ việc làm hai người chết THANH QUÂN

Có mâu thuẫn từ trước, khoảng 21 giờ ngày 17.5, nhóm của Đoàn Văn Huy (19 tuổi, ở làng Kà Xim, xã Canh Thuận, H.Vân Canh) đến một quán nhậu thuộc khu phố Hiệp Hội (TT.Vân Canh, H.Vân Canh) để tìm nhóm của Giang đánh nhau. Khi thấy nhóm của Huy đến quán, Mỏng chạy đến chửi bới và cầm đá ném làm nhóm của Huy bỏ chạy.

Sau đó, Mỏng rủ Giang, Xa đi tìm nhóm của Huy để đánh lại.

Giang điều khiển xe máy chở Mỏng và Xa cầm dao đi tìm, khi đến khu vực ngã ba Canh Tân (thuộc khu phố Tân Thuận, TT.Vân Canh) thì phát hiện nhóm của Huy gồm 7 người đang đi trên 4 xe máy chạy về hướng xã Canh Thuận. Trong nhóm của Huy có Chăm So Thành (21 tuổi) điều khiển xe máy chở Lê Khoa Hữu Lộc (15 tuổi, cùng ở xã Canh Thuận).

Khi Thành tăng tốc bỏ chạy, Giang cũng tăng tốc và lái xe ép sát để Mỏng và Xa ngồi sau cầm dao chém liên tục nhưng không trúng.

Rượt đuổi một lúc thì xe của Thành va chạm với xe của Huy nên bị ngã vào trụ cổng nhà dân; xe của Huy cũng bị ngã kéo dài trên đường nhựa. Sau vụ việc, Thành tử vong tại chỗ, Lộc tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đến ngày 18.5, Công an H.Vân Canh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Giang, Mỏng và Xa. Ngày 22.5, Công an tỉnh Bình Định ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với các bị can Giang, Mỏng và Xa để điều tra về hành vi giết người.