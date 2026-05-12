Vụ hàng hóa ùn tắc ở cảng: Doanh nghiệp có thể khởi kiện FedEx

Ách tắc chưa được giải quyết

Khách hàng của FedEx phải xếp hàng chờ đợi mỏi mòn để tìm hiểu thông tin đơn hàng của mình ẢNH: NVCC

Như Thanh Niên đã thông tin, tình hình ách tắc hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua hãng vận chuyển FedEx đã kéo dài nhiều ngày, từ trước kỳ nghỉ lễ 30.4 đến nay nhưng vẫn chưa thể giải quyết nhanh chóng, khiến nhiều doanh nghiệp như "ngồi trên đống lửa" và chịu thiệt hại dây chuyền.

Gửi phản ảnh đến Báo Thanh Niên, chị Tô Thị Lan Phương, đại diện một doanh nghiệp trực tiếp bị ảnh hưởng bởi tình hình ách tắc của hãng vận chuyển FedEx, bức xúc: "Thực tế hiện nay hàng hóa đã gửi cho FedEx nhưng thời gian xuất chậm, nhiều ngày chưa bay. Hàng nhập thì phản hồi rất chậm, email/hotline khó liên hệ, không có lịch trình giao hàng rõ ràng, và quan trọng hơn hết là doanh nghiệp phải gánh rất nhiều chi phí vận hành phát sinh mỗi ngày".

Theo chị Lan Phương, cho đến hiện tại, doanh nghiệp của chị vẫn chưa thấy FedEx có bất kỳ thông báo xin lỗi chính thức hay tuyên bố trách nhiệm công khai nào đối với khách hàng tại Việt Nam trên website hoặc fanpage chính thức.

Theo khảo sát của PV, trong ngày 12.5, một số doanh nghiệp cho biết đã bắt đầu nhận được hàng nhưng chưa đầy đủ. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp khác vẫn không liên hệ được với nhân viên hỗ trợ của FedEx vì hệ thống tổng đài luôn quá tải. Khách hàng tại TP.HCM cho biết đã liên hệ bằng cách gọi điện và gửi email hàng trăm lần nhưng lô hàng vẫn chưa nhận được. Trong khi đó, cơ sở FedEx Hà Nội đến hôm nay đã đóng cửa, không tiếp nhận khách đến liên hệ.

"Quy trình vận chuyển hàng của FedEx là khi hàng hóa thông quan sẽ chuyển phát đến địa chỉ nhận hàng nhưng hiện không có một ngày giao nào được thể hiện chính xác. Đối với tờ khai chưa thông quan, hàng hóa cần phải kiểm tra và chuyển địa điểm để kiểm tra thì doanh nghiệp cần phải liên hệ với FedEx. Tuy nhiên, tình thế hiện tại là họ đóng cửa không tiếp nhận, khách hàng không biết gặp ai để xử lý thủ tục tiếp theo", anh Phạm Duy Khánh, đại diện một doanh nghiệp bức xúc đặt câu hỏi.

Có thể khởi kiện không?

Trả lời PV Thanh Niên, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại luật gia Việt Nam, phân tích: Đối với vụ việc ùn tắc và chậm trễ trong khâu trả hàng tại FedEx như báo chí phản ánh, việc hàng trăm khách hàng phải mệt mỏi chờ đợi, nhận phiếu thứ tự như thời bao cấp, dưới góc độ pháp lý, cần nhìn nhận đây là một quan hệ hợp đồng vận chuyển tài sản giữa khách hàng (người gửi/người nhận) và đơn vị cung cấp dịch vụ.

Khách hàng của FedEx rất thất vọng khi hàng hóa bị ách tắc gây ảnh hưởng dây chuyền đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp ẢNH: NVCC

Trong trường hợp này, khách hàng sử dụng dịch vụ của FedEx hoàn toàn có thể khởi kiện hoặc khiếu nại nếu chứng minh được việc chậm trễ này gây ra thiệt hại thực tế. Khi việc chậm trễ xảy ra do lỗi chủ quan của doanh nghiệp (như quy trình vận hành, nhân sự tại kho bãi), khách hàng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo khung giá cước bưu chính hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng theo hình thức khởi kiện ra tòa án (theo khoản 7 điều 4 luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023). Tuy nhiên, theo ông Hậu, việc kiện tụng dân sự cho từng đơn hàng lẻ thường mất thời gian, nên bước đầu tiên khách hàng nên thực hiện là chuẩn bị đầy đủ chứng cứ chứng minh việc chậm trễ, đồng thời gửi đơn khiếu nại trực tiếp đến đơn vị vận chuyển để yêu cầu bồi thường theo mức quy định trên vận đơn.

Nếu tình trạng "phát phiếu thứ tự" và ùn tắc kéo dài gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng hàng hóa và quyền lợi người dân trên diện rộng, doanh nghiệp có thể đối mặt với các hình thức xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, có hiệu lực thi hành từ ngày 15.4.2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2025.

"Người dân trong trường hợp này là cần lưu giữ đầy đủ các bằng chứng về việc hàng đã về kho nhưng không được giao, các thông báo về thời gian hẹn trả hàng và bằng chứng về thiệt hại nếu có. Ví dụ hàng hóa hư hỏng do quá hạn, vi phạm hợp đồng với đối tác thứ ba do nhận hàng chậm). Việc giải quyết nên ưu tiên theo hướng thương lượng và yêu cầu bồi thường dựa trên quy định về trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bưu chính, vốn đã có những mức bồi thường ấn định cụ thể để bảo vệ người tiêu dùng khi xảy ra sự cố chậm trễ.