FedEx tiếp tục ùn tắc, phát phiếu thứ tự chờ đợi cho khách hàng

Hàng trăm khách chờ mỗi ngày

Hàng trăm khách hàng chờ đợi lấy hàng tại trụ sở FedEx ngay sáng đầu tuần ẢNH: NVCC

Sáng đầu tuần, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, đại diện Công ty Sơn Đỉnh (TP.HCM) bức xúc chia sẻ trường hợp công ty của chị có lô hàng gửi qua FedEx đã thông quan lâu rồi nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hàng, gọi không ai nghe máy, gọi đến hotline thì nhân viên autobot hướng dẫn xong lại tiếp tục chờ vì máy bận. "Tôi cũng gửi email bức xúc, phẫn nộ đủ thể loại mà không ai trả lời, nhiều ngày trôi qua vẫn chưa biết cách nào để lấy được hàng về trong khi khách hàng của tôi hối thúc", chị Hồng Nhung bức xúc.

Anh Nguyễn Thanh Quang, doanh nghiệp khác cũng cho biết 3 ngày nay anh phải thường xuyên túc trực tại sân bay để lấy hàng, nhưng chỉ lấy trực tiếp tại quầy được 1 lô và 1 lô khác chuyển phát đến địa chỉ công ty. Hiện vẫn còn 30 lô kẹt lại chưa lấy được.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đến sáng đầu tuần, tình hình ùn tắc hàng hóa của FedEx vẫn chưa được giải quyết. Nhiều khách hàng đến làm việc được phát thông báo in sẵn và một phiếu số thứ tự. Cụ thể, phía FedEx giải thích: "Các đội ngũ của chúng tôi đang tập trung hoàn toàn vào việc ổn định hoạt động nhằm giải quyết các thách thức hiện tại và cải thiện độ tin cậy của dịch vụ. Do đó, quầy tiếp nhận của chúng tôi hiện đóng cửa, chỉ còn mở dịch vụ nhận và giao hàng đã được đặt lịch trước. Đối với các lô hàng cần gấp về thời gian, chúng tôi khuyến nghị quý khách lên kế hoạch với thêm thời gian dự phòng hoặc sắp xếp phương án thay thế khi cần thiết".

Một số khách hàng cho biết họ được phát phiếu thứ tự đến tận thứ... 100. "Với tốc độ giải quyết mỗi trường hợp rất chậm, số thứ tự kéo dài như vậy chúng tôi chờ đợi không biết đến khi nào trong khi thiệt hại do trì hoãn đơn hàng, ngưng trệ sản xuất, khách hàng hủy đơn đang hiện diện từng ngày", một khách hàng của FedEx cho biết.

FedEx sẽ miễn phí lưu kho cho doanh nghiệp

Trong khi đó, mặc dù hãng vận chuyển quốc tế FedEx vẫn đang thông báo nỗ lực giải quyết ách tắc hàng hóa nhưng thực tế không thể giải tỏa ngay lập tức. FedEx cho biết: "Hiện tại chúng tôi đang nhận lượng cuộc gọi rất lớn, điều này có thể khiến việc liên hệ hotline trở nên khó khăn. Nếu quý khách không thể liên lạc qua điện thoại, vui lòng sử dụng một trong các kênh hỗ trợ thay thế như What'sApp và email". Tuy nhiên, theo phản ảnh của nhiều người, cả hai kênh này cũng đang quá tải và tê liệt.

FedEx gửi thông báo yêu cầu khách hàng kiên nhẫn chờ đợi trong khi lượng hàng ùn tắc vẫn rất lớn ẢNH: NVCC

Theo thông báo được cập nhật mới nhất, FedEx Việt Nam lý giải đang trong quá trình chuyển đổi vận hành nhằm nâng cao dịch vụ và hỗ trợ tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi này, FedEx ghi nhận khối lượng hàng hóa tăng cao sau kỳ nghỉ lễ cùng với giai đoạn khởi động ban đầu của hoạt động chuyển đổi tại Việt Nam. Những yếu tố này đã tạo áp lực tạm thời lên hoạt động xử lý vận hành.

"Mặc dù đã có những tiến triển tích cực, chúng tôi sẽ cần thêm thời gian để xử lý hết các lô hàng tích lũy và đưa hoạt động trở lại trạng thái bình thường. Trong giai đoạn này, FedEx Việt Nam sẽ miễn phí lưu kho để hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi hiểu rõ tính cấp thiết của các lô hàng quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của khách hàng và đang ưu tiên xử lý trong khả năng có thể. Tuy nhiên, thời gian giao hàng có thể kéo dài hơn bình thường. Chúng tôi khuyến nghị khách chủ động sắp xếp thêm thời gian hoặc cân nhắc các phương án thay thế khi cần thiết", FedEx Việt Nam thông báo và cho biết, để đẩy nhanh việc giao các lô hàng còn tồn, sẽ ưu tiên giao hàng trước; các chứng từ hải quan tương ứng sẽ được giao sau, khi đó sẽ tiến hành thu thuế và phí. "Xin lưu ý đây là giải pháp tạm thời, và khi hiệu quả vận hành được cải thiện, chúng tôi sẽ trở lại việc giao hàng kèm theo đầy đủ chứng từ như thông thường", công ty này phân trần.

Về phía khách hàng, dù đã nhận được lời xin lỗi và kêu gọi chờ đợi của FedEx nhưng nhiều người vẫn khá bức xúc. Theo ý kiến của đại diện nhiều doanh nghiệp, vấn đề hiện nay không phải là "hỗ trợ phí lưu kho" mà việc chậm trễ nhận hàng (trong đó có nhiều hàng hóa là nguyên liệu sản xuất) đã khiến đơn hàng xuất khẩu vẫn chưa thể xuất đi, và doanh nghiệp đang phải gánh chịu những thiệt hại thực tế về vận hành cũng như tài chính mỗi ngày.

"Các khoản phí lưu kho phát sinh hiện nay không phải do khách hàng gây ra. Chúng là hệ quả trực tiếp từ sự gián đoạn trong vận hành nội bộ của FedEx. Vì vậy, việc miễn phí lưu kho không nên được diễn đạt là một hình thức "hỗ trợ" khách hàng, mà cần được nhìn nhận là trách nhiệm tối thiểu trong giai đoạn dịch vụ gặp sự cố. Điều khách hàng thực sự cần lúc này hàng hóa được xử lý nhanh chóng, có mốc thời gian khôi phục rõ ràng, và có trách nhiệm cụ thể đối với những ảnh hưởng mà doanh nghiệp khách hàng đang phải gánh chịu", một đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến.



