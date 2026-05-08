Hàng hóa ‘tắc’ ở cảng, chuyện gì xảy ra với FedEx?

Thiệt hại vì kẹt hàng ở cảng

Đến ngày 8.5, tình hình ách tắc hàng hóa tại hệ thống vận chuyển FedEx vẫn chưa được giải quyết. Từ sau ngày nghỉ lễ 30.4, hàng trăm khách hàng của FedEx ở cả 2 đầu Hà Nội và TP.HCM nhốn nháo vì túc trực cả ngày đêm vẫn chưa lấy được hàng. Chia sẻ với PV Thanh Niên, chị Phạm Huyền, đại diện một công ty thời trang tại Hà Nội, bức xúc: "Công ty chúng tôi là công ty may, nhận đơn hàng vải mẫu của khách quốc tế và buộc phải chạy cho kịp tiến độ để thực hiện đơn hàng. Đến nay, lô hàng vải mẫu này dù đã về đến kho Hà Nội, nhưng nhiều ngày nay vẫn chưa lấy hàng ra được, việc hỗ trợ bị gián đoạn và không hiệu quả từ phía nhân viên FedEx khiến công ty chúng tôi có nguy cơ trễ hạn, khách hàng hủy đơn, và nhà máy bị phạt".

Chị Lam Hạ, một khách hàng khác tại Hà Nội cũng đứng ngồi không yên khi lô hàng trị giá gần 200 triệu đồng của chị cần phải bảo quản nhiệt độ mát, nhưng sau nhiều ngày thông quan đến nay lô hàng vẫn chưa được chuyển về kho, vẫn còn ở bãi sân bay nên khả năng cao là sẽ bị hư hỏng. Một số đơn vị khác vì không nhận được nguyên liệu nên đã phải ngừng dây chuyền hoạt động, nguy cơ bị hủy đơn hàng do không đảm bảo tiến độ.

Theo phản ảnh của nhiều khách hàng, dù họ đã cầm đủ bộ chứng từ, FedEx vẫn không thể xuất lệnh giao hàng (EDO) do lỗi phân quyền và lỗi hệ thống IT. Liên hệ FedEx thì được báo đã chuyển giao đối tác khác. Đáng nói là dù hàng kẹt không lấy được do lỗi của hãng vận chuyển, nhưng biểu phí lưu kho mới (áp dụng từ 26.4) vẫn được tính tự động. Cụ thể, biểu phí lưu kho chung của Fedex được áp dụng từ ngày 26.4.2026 đối với kho thường là 1.450 đồng/kg/ngày (tình từ ngày thứ 5 sau ngày hàng đến); đối với kho lạnh thì mức phí là 500.000 đồng/ngày đầu/lô hàng và tăng thêm 5.000 đồng/kg/ngày tiếp theo. Một số khách hàng phản ảnh hàng bị kẹt nằm kho cả tuần không có người giải quyết nhưng tiền phí lưu kho đã lên tới vài triệu, thậm chí chục triệu đồng cho những lô hàng nặng.

FedEx nói gì?

Trước tình trạng ách tắc giao nhận hàng hóa, phía FedEx Việt Nam đã có những thông báo gửi đến khách hàng. Theo đó, lượng hàng tồn phát sinh sau kỳ nghỉ dài đã khiến các lô hàng tại kho đang trong tình trạng quá tải, dẫn đến việc khai thác và bàn giao hàng chưa kịp so với dự kiến. Giải pháp hiện tại của FedEx là đối với chứng từ (tờ khai và mã vạch mậu dịch) nộp và nhận tại quầy, nộp vào buổi sáng sẽ nhận hàng vào buổi chiều và nếu nộp buổi chiều thì sẽ nhận vào hôm sau. Đối với lô hàng nhiều kiện thì FedEx đề nghị lựa chọn dịch vụ phát hàng công ty để được bàn giao trong điều kiện tốt hơn.

Mặc dù đã có thông báo nhưng thực tế nhiều lô hàng vẫn chưa được giao đúng hẹn khiến tình trạng khó khăn cho người nhận như phản ảnh nói trên. Theo tìm hiểu của PV, kể từ ngày 26.4.2026, FedEx đã thay đổi đối tác vận chuyển nội địa. Theo đó, việc hợp tác kinh doanh trước đó giữa FedEx và Song Bình đã chính thức kết thúc, đơn vị này sẽ không còn cung cấp dịch vụ cho khách hàng FedEx tại các địa điểm của mình. Thay vào đó, Viettel Post đã chính thức đảm nhiệm vai trò đối tác vận hành mạng lưới toàn quốc của FedEx tại Việt Nam. Viettel Post sẽ đảm nhận các vai trò vận hành then chốt như thu gom, giao nhận hàng hóa đầu-cuối, vận hành kho bãi và tổ chức giao hàng chặng cuối. Cũng kể từ ngày 26.4.2026, FedEx áp dụng mã kho mới, tương ứng với từng địa điểm thông quan, loại hình thông quan và đơn vị quản lý kho được chỉ định. Từ những thay đổi này, tình trạng gián đoạn vận hành ở giai đoạn trước ngày 26.4.2026 đã xuất hiện.

Phía Viettel Post thì cho rằng, những trục trặc kỹ thuật trong quá trình chuyển giao trong hệ thống FedEx không nằm trong phạm vi hợp tác. Hiện tại, Viettel Post đảm nhận hoạt động pick-up (nhận đơn) và delivery (vận chuyển) sau thông quan trong mạng lưới vận hành của FedEx tại Việt Nam. Các nghiệp vụ liên quan tới thông quan quốc tế chưa thuộc phạm vi vận hành của Viettel Post trong giai đoạn này. Mặt khác, đa số các phản ánh về tình trạng hàng hóa chậm xử lý chủ yếu liên quan tới các đơn hàng phát sinh trước thời điểm chuyển giao giữa FedEx và đối tác cũ. Đối với các đơn hàng phát sinh từ sau ngày 26.4, hệ thống vận hành giữa FedEx và Viettel Post hiện vẫn đang được khai thác bình thường, bảo đảm hoạt động tiếp nhận, luân chuyển và giao nhận hàng hóa theo đúng quy trình phối hợp của hai bên. Hiện Viettel Post đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng FedEx nhằm bảo đảm tính liên tục của dịch vụ, đồng thời hỗ trợ xử lý các vấn đề tồn đọng phát sinh trong giai đoạn chuyển tiếp trước đó để hạn chế tối đa ảnh hưởng tới khách hàng và đối tác.