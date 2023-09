Vụ hành hạ thiếu nữ 16 tuổi: Khẩn trương làm rõ việc trẻ em bị bạo hành

Liên quan vụ thiếu nữ 16 tuổi bị hành hạ, ngày 13.9, tin từ Sở LĐ-TB-XH Cà Mau cho biết, cơ quan này đã có văn bản đề nghị UBND H.Trần Văn Thời (Cà Mau) chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương làm rõ việc trẻ em bị bạo hành.

Đồng thời, cần xem xét, xử lý đối với người sử dụng lao động là trẻ em và thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9.5.2017 của Chính phủ.

Sở LĐ-TB-XH Cà Mau đề nghị UBND H.Trần Văn Thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương làm rõ việc trẻ em bị bạo hành CHỤP MÀN HÌNH

Cùng ngày, tin từ Công an H.Trần Văn Thời, hiện sức khỏe của N.T.B.V (16 tuổi, ngụ khóm 4, TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời) bình thường, em V. vẫn đang lưu trú tại nhà khách của Công an H.Trần Văn Thời để phục vụ điều tra.

"Ngoài việc lấy lời khai của những người liên quan, chúng tôi sẽ làm tiếp các công việc như: khám nghiệm hiện trường, khám xét thu giữ đồ vật, công cụ phạm tội của nghi phạm; giám định thương tật đối với nạn nhân. Sau khi có kết quả giám định thương tật, Cơ quan điều tra mới có các bước tố tụng tiếp theo", nguồn tin cho biết thêm.

Cũng theo nguồn tin trên, bước đầu làm việc với Q. (11 tuổi, em trai của V.), đi theo tàu cá của chồng nghi phạm Lê Thị Kiểu (43 tuổi, ngụ cùng địa phương) thì khi đi trên tàu cá, Q. không bị đánh đập, công việc là câu mực, mỗi chuyến đi được chia từ 3 triệu đến hơn 4 triệu đồng.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 8.9, Công an TT.Sông Đốc nhận được trình báo của một người hàng xóm về việc cơ thể của V. có nhiều vết thương. Gạn hỏi thì V. cho biết do bà Kiểu gây ra. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TT.Sông Đốc xác minh và phối hợp Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời mời bà Kiểu và bà ngoại của em V. đến làm rõ vụ việc.



Ngày 9.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Thị Kiểu để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Kiểu thừa nhận hành hạ, đánh em V. 5 lần.

Khoảng 17 giờ ngày 7.9, V. trốn khỏi nhà Kiểu, về nhà mẹ ruột ở Hậu Giang. Sau đó, vụ việc em V. bị hành hạ được trình báo đến cơ quan chức năng.