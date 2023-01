Vụ hành hung người tố cáo phá rừng: Khởi tố vụ án

Ngày 5.1, Công an H.Bảo Lâm ra quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm và khởi tố vụ án hình sự “cố ý gây thương tích” liên quan đến ông Nguyễn Đức Dạo, người ngang nhiên cưa hạ rừng thông tại tiểu khu (TK) 438A và hành hung ông Lê Văn Ba (ngụ xã Lộc Phú, H.Bảo Lâm), người tố cáo cha con ông Dạo phá rừng thông.

Việc phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm và khởi tố vụ án hình sự “cố ý gây thương tích” trên căn cứ bản kết luận giám định pháp y về thương tích lần 2 số 210/22/TgT ngày 21.11.2022 của Viện Pháp y quốc gia (phân viện tại TP.HCM). Theo đó, tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích gây ra của ông Lê Văn Ba là 12%.

Như Thanh Niên đã phản ánh, chiều 8.7.2022, ông Lê Văn Ba phát hiện nhiều cây thông tại khoảnh 6, TK 438A bị cưa hạ, nằm ngổn ngang nên trình báo UBND xã Lộc Phú và Hạt Kiểm lâm H.Bảo Lâm.





Sau đó, ông Ba tới hiện trường quay phim, chụp hình những cây thông bị cưa hạ làm bằng chứng thì bị Nguyễn Đức Dạo, Nguyễn Văn Dũng (bố của Dạo) và Nguyễn Chung Đức (em Dạo) dùng mũ cối lao vào hành hung. Hậu quả, ông Ba bị nứt xương ở cánh tay trái, phải đến bệnh viện điều trị.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Công an H.Bảo Lâm thu thập các chứng cứ liên quan để điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật. Đồng thời, có biện pháp phối hợp các cơ quan chức năng liên quan chấn chỉnh, xử lý nghiêm các nhóm phá rừng manh động.

Đến nay, sau khi giám định pháp y về thương tích lần 2, kết quả ông Ba bị tổn hại 12%, cơ quan điều tra Công an H. Bảo Lâm ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “cố ý gây thương tích”.

Thông tin thêm, Thanh Niên ngày 29.12.2022 phản ánh, Công an H.Bảo Lâm ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra trên địa bàn xã B’Lá (Bảo Lâm) hơn 3 năm trước; đồng thời tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can để điều tra hành vi “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”, trong đó có Nguyễn Chung Đức (25 tuổi, em ruột ông Nguyễn Đức Dạo), lúc đó đang là công an viên xã Lộc Phú (Bảo Lâm).