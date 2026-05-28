Vụ hỗ trợ thiệt hại bão lũ vài nghìn đồng: Đối thoại với người dân

Ngày 28.5, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Lê Quốc Cường, Chủ tịch UBND phường Bình Định, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), cho biết đã yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo vụ việc hỗ trợ thiệt hại bão lũ. Trong ngày 28.5, phường mời người dân đến đối thoại, xác minh cụ thể.

Người dân thông tin đến phóng viên về vụ việc hỗ trợ thiệt hại bão lũ ẢNH: TRANG ANH

"Nếu các hộ nhận thiếu thì phải chi trả cho đủ. Nếu có vượt mức thì cán bộ sẽ lấy tiền túi bù thêm, không thể để dân thiếu", ông Cường nói.

Liên quan phản ánh về việc chuồng trại, công trình phụ bị tốc mái nhưng không được hỗ trợ, ông Cường cho hay chính sách hỗ trợ chỉ áp dụng với trường hợp nhà ở bị tốc mái từ 30% trở lên. Đối với các công trình phụ, chuồng trại bị thiệt hại dưới 30% thì không được hỗ trợ. Đợt hỗ trợ nhà ở thiệt hại đã hoàn tất trước đó. Đợt chi trả lần này chủ yếu hỗ trợ thiệt hại cây cối, hoa màu.

Theo phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Bình Định, việc chi trả diễn ra trong ngày 18.5, chính quyền địa phương tổ chức chi hỗ trợ cho 10 tổ dân phố. Để người dân không phải đi xa, địa phương đã tổ chức 3 điểm chi tiền hỗ trợ tập trung. Ngoài ra do địa bàn rộng, cán bộ ít nên không thể đến từng tổ dân phố để chi hỗ trợ.

Trong khi đó, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết việc tổng hợp thiệt hại do địa phương thực hiện, sau đó sở thẩm định theo tiêu chí và danh mục cây trồng được hỗ trợ rồi phân bổ kinh phí từ nguồn Trung ương. Ông Thương cũng cho biết từ trước đến nay hầu như chưa từng nghe trường hợp hỗ trợ chỉ 1.000 - 2.000 đồng.

Theo danh sách, có hộ dân được chi hỗ trợ thiệt hại bão lũ chỉ có 1.300 đồng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thời gian qua, nhiều người dân phản ánh phải đi lại nhiều cây số, chờ hàng giờ để nhận hỗ trợ thiệt hại bão lũ, nhưng rồi chỉ nhận được vài nghìn đồng.

Ông Nguyễn Hồng Sơn (75 tuổi, ở tổ dân phố Hiếu An, phường Bình Định) cho biết sau bão số 13, gia đình bị tốc mái, vỡ kính cửa và hư hỏng 2 chậu cây cảnh. Giữa tháng 5, ông được mời đến trụ sở tổ dân phố An Hòa cách nhà khoảng 5 km để nhận hỗ trợ nhưng chờ nhiều giờ dưới nắng nóng nên phải về trước do sức khỏe yếu. Sau đó, người thân nhận thay và được thông báo gia đình được hỗ trợ 2.600 đồng nhưng thực nhận chỉ 2.000 đồng vì "không có tiền lẻ".

Tương tự, bà Nguyễn Thị Kim Hoàn (47 tuổi) cho biết nhà bị tốc mái hoàn toàn, nhiều cây cối hư hỏng, được xác định hỗ trợ 24.000 đồng. Tuy nhiên, sau nhiều giờ chờ đợi, bà chỉ nhận 20.000 đồng do "không có tiền lẻ". Theo bà Hoàn, khi bà thắc mắc vì số tiền quá ít so với công đi lại, người chi trả nói: "Coi như lấy đổ xăng".

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Huỳnh Thị Như Hạnh, Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Bình Định, cho biết việc lập danh sách và hỗ trợ được thực hiện theo đúng quy trình từ khâu kê khai, tổng hợp, thẩm định đến phê duyệt kinh phí.



