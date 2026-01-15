Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Vụ huy động 624 triệu đồng làm mái che, dọn vệ sinh: Yêu cầu chấn chỉnh lạm thu

Đức Nhật
Đức Nhật
15/01/2026 15:23 GMT+7

Sở GD-ĐT Gia Lai yêu cầu chấn chỉnh lạm thu sau vụ huy động 624 triệu đồng làm mái che, dọn vệ sinh, gây bức xúc phụ huynh.

Ngày 15.1, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong trường học, sau phản ánh về việc huy động 624 triệu đồng để làm mái che và thuê dịch vụ dọn vệ sinh tại một trường tiểu học trên địa bàn.

Theo Sở GD-ĐT Gia Lai, ngày 4.9.2025, đơn vị đã ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2025 – 2026, yêu cầu kiên quyết không để xảy ra tình trạng lạm thu; người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm.

Gia Lai yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lạm thu- Ảnh 1.

Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã vận động tiền từ phụ huynh để làm mái che

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tuy nhiên, vừa qua, báo chí đã phản ánh một trường học đã vận động phụ huynh đóng góp hàng trăm triệu đồng để làm mái che và dọn vệ sinh khiến Ban đại diện cha mẹ học sinh bị một số phụ huynh tố lạm thu.

Trước tình hình này, Sở GD-ĐT Gia Lai đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc nghiêm túc chấn chỉnh, thực hiện đúng quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục; không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản trái quy định.

Sở cũng nêu rõ Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản như: bảo vệ cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp, khen thưởng cán bộ, giáo viên; mua sắm trang thiết bị dạy học; hỗ trợ hoạt động quản lý, dạy học; sửa chữa, nâng cấp hoặc xây dựng các công trình của nhà trường.

Gia Lai yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lạm thu- Ảnh 2.

Ban đại diện cha mẹ học sinh tại trường chi 51 triệu đồng mỗi tháng cho dịch vụ vệ sinh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, từ đầu năm học 2025 – 2026, Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ (P.Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã vận động 624 triệu đồng để làm mái che và thuê dọn vệ sinh. Đến tháng 1.2026, số tiền đã thu hơn 457 triệu đồng. Một số phụ huynh phản ánh bị gây áp lực nếu chưa đóng tiền, đồng thời đặt nghi vấn về chi phí vệ sinh 51 triệu đồng mỗi tháng và tính khách quan của đơn vị trúng thầu.

