Vụ huy động 624 triệu đồng làm mái che, vệ sinh trường học: Hiệu trưởng nói gì?

Ngày 14.1, bà Nguyễn Thị Bích Hoa, Chủ tịch UBND P.Quy Nhơn Nam, cho biết đã yêu cầu kiểm tra, xác minh phản ánh về việc vận động phụ huynh đóng góp hàng trăm triệu làm mái che, dọn vệ sinh tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ.

Cơ quan chức năng đang xác minh phản ánh về việc vận động phụ huynh đóng góp hàng trăm triệu đồng làm mái che, dọn vệ sinh tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ ẢNH: ĐỨC NHẬT

"Chúng tôi sẽ xác minh, khi có kết quả mới có cơ sở xử lý. Quan điểm của chúng tôi là ai sai đến đâu xử lý đến đó", bà Hoa nói.

Trước đó, có một số thông tin phản ánh từ đầu năm học 2025 - 2026, Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ vận động phụ huynh đóng góp kinh phí để làm mái che lối đi và thuê dịch vụ dọn dẹp vệ sinh. Theo kế hoạch, tổng kinh phí cần huy động là 624 triệu đồng.

Toàn trường có 52 lớp, như vậy số tiền này tương đương khoảng 12 triệu đồng mỗi lớp. Đến tháng 1.2026, số tiền đã thu được hơn 457 triệu đồng.

Một số phụ huynh cho rằng họ chịu áp lực khi liên tục bị Ban đại diện cha mẹ học sinh nhắc nhở nếu chưa đóng tiền. Đáng chú ý, chi phí thuê dịch vụ dọn vệ sinh lên tới 51 triệu đồng mỗi tháng bị cho là quá cao. Ngoài ra, phụ huynh cũng đặt nghi vấn về tính khách quan khi đơn vị trúng thầu dọn vệ sinh do một thành viên trong chính Ban đại diện cha mẹ học sinh làm giám đốc.

Nhà trường không có chủ trương triển khai, chỉ đồng ý tiếp nhận tài trợ

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Mạc Hoàn Tố Quyên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, cho biết việc làm mái che và thuê dịch vụ dọn dẹp vệ sinh đều do Ban đại diện cha mẹ học sinh đề xuất, nhà trường không có chủ trương triển khai.

Theo bà Quyên, mái che lối đi và dọn dẹp vệ sinh là những vấn đề bức thiết đã tồn tại nhiều năm qua của trường. Cụ thể, do chưa có mái che, việc di chuyển của học sinh đến phòng tin học trong mùa mưa gặp nhiều khó khăn, nhiều em bị trượt ngã. Bên cạnh đó, trường có 9 khu vệ sinh dành cho học sinh nhưng chỉ có kinh phí hợp đồng với 3 nhân viên dọn vệ sinh, dẫn đến tình trạng vệ sinh chưa được đảm bảo.

Những năm trước, Ban đại diện cha mẹ học sinh từng có đơn đề nghị tài trợ xây dựng lối đi có mái che giữa hai dãy phòng học và thuê thêm nhân viên dọn vệ sinh. Tuy nhiên, bà Quyên cho biết đã nhiều lần từ chối vì đây là vấn đề nhạy cảm.

Mái che được Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ thực hiện từ khoản đóng góp của phụ huynh

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đến năm học 2025 - 2026, trước việc nhiều phụ huynh liên tục đề nghị xây dựng mái che và thuê dịch vụ dọn vệ sinh nhằm đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh, nhà trường đã đồng ý để Ban đại diện cha mẹ học sinh triển khai.

"Nhà trường không đưa ra chủ trương, mà chỉ đồng ý tiếp nhận tài trợ trên tinh thần tự nguyện, đúng quy định của Bộ GD-ĐT", bà Quyên nói.

Cũng theo bà Quyên, sau khi xuất hiện các phản ánh của phụ huynh, nhà trường đã yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh tạm dừng việc triển khai dịch vụ dọn dẹp vệ sinh để chờ các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ.

Được biết năm học 2025 - 2026, Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ có 2.212 học sinh với 52 lớp. Đây là một trong những trường học có quy mô học sinh đông nhất tỉnh Gia Lai.