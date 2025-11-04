Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đề nghị huy động ban đại diện cha mẹ học sinh giám sát an toàn thực phẩm

Liên Châu
Liên Châu
04/11/2025 17:41 GMT+7

Bộ Y tế đề nghị các địa phương, ngành giáo dục huy động ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học.

Trước thực tế xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, các bữa ăn bán trú cho học sinh tại các cơ sở giáo dục và các bữa ăn ca cho người lao động chưa đảm bảo vệ sinh, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành T.Ư về an toàn thực phẩm, vừa có công văn gửi Bộ GD-ĐT, ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm các tỉnh, thành, đề nghị tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học và bếp ăn tập thể.

Bộ Y tế khuyến khích cha mẹ giám sát an toàn thực phẩm trong trường học - Ảnh 1.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương huy động ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học

ẢNH: THANH LỘC

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 38/CT-TTg năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, trong đó nhấn mạnh người đứng đầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm.

Đồng thời, đề nghị các địa phương, ngành giáo dục huy động sự tham gia, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, công đoàn trong khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ sở y tế, ban đại diện cha mẹ học sinh, đoàn thanh niên tại nhà trường, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc giám sát công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các bệnh viện, trường học.

Bộ Y tế cũng yêu cầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, đặc biệt là ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất; ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các cơ sở y tế để bảo đảm sản xuất, kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng.

Tin liên quan

Đề xuất phạt đến 100 triệu đồng nếu bán thực phẩm gây ngộ độc

Đề xuất phạt đến 100 triệu đồng nếu bán thực phẩm gây ngộ độc

Theo đề xuất mới nhất của Bộ Y tế, nâng mức được xử phạt với cấp thẩm quyền; người bán thực phẩm gây ngộ độc chịu phạt thấp nhất 90 triệu đồng. Áp dụng mức phạt đến 15 triệu đồng nếu người trực tiếp chế biến thức ăn tại các cơ sở kinh doanh bị một trong các bệnh về đường ruột, lao.

Hà Nội siết chặt an toàn thực phẩm

Thịt cá bốc mùi, chảo dầu 'đen kịt' trong bếp ăn trường học

Khám phá thêm chủ đề

Bộ Y tế thực phẩm y tế ngộ độc bữa ăn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận