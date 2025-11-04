Đề nghị huy động ban đại diện cha mẹ học sinh giám sát an toàn thực phẩm

Trước thực tế xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, các bữa ăn bán trú cho học sinh tại các cơ sở giáo dục và các bữa ăn ca cho người lao động chưa đảm bảo vệ sinh, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành T.Ư về an toàn thực phẩm, vừa có công văn gửi Bộ GD-ĐT, ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm các tỉnh, thành, đề nghị tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học và bếp ăn tập thể.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương huy động ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học ẢNH: THANH LỘC

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 38/CT-TTg năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, trong đó nhấn mạnh người đứng đầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm.

Đồng thời, đề nghị các địa phương, ngành giáo dục huy động sự tham gia, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, công đoàn trong khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ sở y tế, ban đại diện cha mẹ học sinh, đoàn thanh niên tại nhà trường, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc giám sát công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các bệnh viện, trường học.

Bộ Y tế cũng yêu cầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, đặc biệt là ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất; ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các cơ sở y tế để bảo đảm sản xuất, kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng.