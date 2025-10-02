Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia Lai: Xác minh thông tin 'bí thư xã bỏ lớp chính trị để chơi pickleball'

Đức Nhật
Đức Nhật
02/10/2025 09:58 GMT+7

Các cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh thông tin một bí thư xã ở Gia Lai bỏ lớp bồi dưỡng chính trị đi đánh pickleball.

Ngày 2.10, một lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai cho biết đang xác minh thông tin một bí thư xã không tham gia lớp bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mà đi chơi... pickleball.

Trước đó, ngày 29.8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã, phường, đặc khu trên cả nước. Lớp học diễn ra từ ngày 6 đến 8.9.

Xác minh thông tin Bí thư xã bỏ lớp chính trị để chơi pickleball- Ảnh 1.

Một bí thư xã bị phản ánh không tham gia lớp bồi dưỡng chính trị mà đi chơi pickleball

ẢNH: HOÀNG THANH

Để triển khai, học viện đã có văn bản số 1754 gửi Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, yêu cầu tổ chức học tập trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu địa phương.

Tuy nhiên, vị bí thư xã nêu trên bị một số người dân phản ánh đã không tham dự lớp bồi dưỡng này mà lại tham gia một giải pickleball diễn ra ngày 7.9 tại sân bóng thuộc xã Chư Sê (Gia Lai). Theo thông tin phản ánh, ông này cùng vợ đã tham gia 3 trận đấu vào buổi sáng, buổi chiều không tham gia. Một số hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy thời điểm tổ chức giải đấu trùng với lịch học bồi dưỡng.

Sáng 2.10, phóng viên đã liên hệ qua điện thoại với vị bí thư xã được đề cập trong thông tin phản ánh, tuy nhiên vị này không bắt máy.

Xác minh thông tin Bí thư xã bỏ lớp chính trị để chơi pickleball- Ảnh 2.

Thời điểm diễn ra lớp học chính trị trùng với thời điểm diễn ra giải đấu pickleball

ẢNH: HOÀNG THANH

Theo một lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai, trong trường hợp bỏ học chính trị để đi làm việc khác thì trước hết là vi phạm quy chế học tập. Nhà trường hoặc các đơn vị đang quản lý lớp học căn cứ vào quy chế lớp học để xem xét xử lý kỷ luật.

"Còn đối với cơ quan đơn vị nơi người này vi phạm báo cáo về thì chúng tôi sẽ căn cứ vào các tình tiết để xem xét xử lý. Đây cũng mới chỉ là thông tin phản ánh. Còn phải dựa vào các bằng chứng, chứng cứ, hình ảnh để chứng minh việc người này có đi chơi pikleball trong giờ học hay không rồi mới có cơ sở để xử lý", vị này thông tin.

Tin liên quan

Bêu danh công chức ăn cắp giờ công - Kỳ 2: “Hết giờ rồi, không nhận nữa”

Bêu danh công chức ăn cắp giờ công - Kỳ 2: “Hết giờ rồi, không nhận nữa”

Không chỉ ăn cắp giờ công, cán bộ công chức nhiều nơi vẫn vô cảm, nghĩ ra nhiều cách để “hành” dân mỗi khi họ đến cơ quan công quyền.

Bêu danh công chức ăn cắp giờ công

Khám phá thêm chủ đề

bí thư xã Pickleball Gia Lai công chức công chức ăn cắp giờ công
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận