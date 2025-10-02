Gia Lai: Xác minh thông tin 'bí thư xã bỏ lớp chính trị để chơi pickleball'

Ngày 2.10, một lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai cho biết đang xác minh thông tin một bí thư xã không tham gia lớp bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mà đi chơi... pickleball.

Trước đó, ngày 29.8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã, phường, đặc khu trên cả nước. Lớp học diễn ra từ ngày 6 đến 8.9.

Một bí thư xã bị phản ánh không tham gia lớp bồi dưỡng chính trị mà đi chơi pickleball ẢNH: HOÀNG THANH

Để triển khai, học viện đã có văn bản số 1754 gửi Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, yêu cầu tổ chức học tập trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu địa phương.

Tuy nhiên, vị bí thư xã nêu trên bị một số người dân phản ánh đã không tham dự lớp bồi dưỡng này mà lại tham gia một giải pickleball diễn ra ngày 7.9 tại sân bóng thuộc xã Chư Sê (Gia Lai). Theo thông tin phản ánh, ông này cùng vợ đã tham gia 3 trận đấu vào buổi sáng, buổi chiều không tham gia. Một số hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy thời điểm tổ chức giải đấu trùng với lịch học bồi dưỡng.

Sáng 2.10, phóng viên đã liên hệ qua điện thoại với vị bí thư xã được đề cập trong thông tin phản ánh, tuy nhiên vị này không bắt máy.

Thời điểm diễn ra lớp học chính trị trùng với thời điểm diễn ra giải đấu pickleball ẢNH: HOÀNG THANH

Theo một lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai, trong trường hợp bỏ học chính trị để đi làm việc khác thì trước hết là vi phạm quy chế học tập. Nhà trường hoặc các đơn vị đang quản lý lớp học căn cứ vào quy chế lớp học để xem xét xử lý kỷ luật.

"Còn đối với cơ quan đơn vị nơi người này vi phạm báo cáo về thì chúng tôi sẽ căn cứ vào các tình tiết để xem xét xử lý. Đây cũng mới chỉ là thông tin phản ánh. Còn phải dựa vào các bằng chứng, chứng cứ, hình ảnh để chứng minh việc người này có đi chơi pikleball trong giờ học hay không rồi mới có cơ sở để xử lý", vị này thông tin.