Vũ. kể chuyện diễn xuất trước gương, thu âm cùng ban nhạc nổi tiếng Hồng Kông

Vì vậy, để thực hiện phần diễn xuất cho MV Những lời hứa bỏ quên, Vũ. đã phải dành thời gian dài ngắm mình trong gương, tập diễn xuất để hoàn thành những cảnh quay khó nhằn này.

Vũ. chia sẻ đây là lần đầu tiên anh phải nỗ lực diễn xuất rất nhiều ở phân cảnh NSCC

Vũ. đùa: "Đây là MV mà tôi 'diễn' nhiều nhất từ trước đến giờ. Không hiểu sao khi đứng trước máy quay tôi ngại lắm, nên rất hạn chế xuất hiện trong MV. Với hầu hết các MV của mình, nếu không đứng yên như cây cột điện thì tôi ngồi im, cùng lắm thì xuất hiện như một vai cameo. Đây là lần đầu tiên thực sự phải 'diễn xuất' nên tôi lo lắng nhiều lắm. Nhưng dù sao tôi cũng muốn mang đến điều mới lạ cho khán giả của mình nên đã cố gắng đứng trước gương tập luyện".

Nói thế nhưng kỳ thực Vũ. vẫn chưa giấu được hết sự lúng túng trong MV Những lời hứa bỏ quên, sự xuất hiện của anh đúng là cũng không nhiều. MV được thực hiện hoàn toàn tại Hồng Kông, với câu chuyện được lấy cảm hứng dựa trên bộ phim tình cảm nổi tiếng You are the apple of my eye.

Vũ. cùng Dear Jane trong hậu trường MV NSCC

Trong MV, Vũ. vào vai một chàng trai hồi tưởng những ngày thanh xuân của mình cùng hai người bạn cũ, một là người yêu và một là bạn thân. Phần xuất hiện của Vũ. cũng khá ngắn, nhường đất diễn lại cho bộ ba diễn viên người Hồng Kông (Vanora, Joseph và Martin) thể hiện.

Tuy nhiên, điểm nhấn nằm ở cuối MV. Sau cảnh hồi tưởng, Vũ. của hiện tại ước gì mình ôm lấy người yêu cũ và lau nước mắt cho cô thì mọi chuyện không đổ vỡ như cách mà nó đã diễn ra. Vũ diễn đoạn này khá tốt, đạo diễn cũng chọn góc khá đắt khi quay từ phía lưng của anh, vừa tạo cảm xúc cho người xem với tiếng nhạc vang lên đồng thời cũng giấu đi biểu cảm còn ngại ngùng của anh. Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng có lẽ cũng đủ làm những người hâm mộ của Vũ. hài lòng trước khoảnh khắc này.

Vũ. bảo, ngoài việc diễn xuất thì MV lẫn ca khúc này đều thật đặc biệt với anh. Bởi, đây là dự án đầu tiên mà Vũ. được hợp tác, gặp mặt trực tiếp với những nghệ sĩ quốc tế. Trước đó, vì dịch nên anh chỉ làm việc online với nghệ sĩ Đan Mạch - Lukas Graham trong Happy for you. Thông qua hãng đĩa của mình, anh được ban nhạc nổi tiếng người Hồng Kông - Dear Jane gửi ca khúc do chính họ sáng tác. Vũ. trao đổi với họ qua email để thay đổi, sửa một vài đoạn nhạc rồi anh viết lời, dịch sang tiếng Anh để họ hiểu nội dung mà chấp thuận, rồi sau đó anh bay qua Hồng Kông thu âm trực tiếp cùng ban nhạc, họ cũng là những nghệ sĩ thực hiện phần chơi nhạc trong bản ghi âm của ca khúc.

Những thước phim thơ mộng trong MV Những lời hứa bỏ quên được ghi hình, sản xuất hoàn toàn tại Hồng Kông, đánh dấu sự tái hợp của Vũ. cùng ê kíp sản xuất Bước qua nhau NSCC

Mặc dù khá bận rộn với lịch trình dày đặc nhưng Dear Jane cũng góp mặt vài giây trong MV của Vũ., cùng anh ghi hình tại xứ Cảng Thơm, một điều mà họ chưa bao giờ làm với các nghệ sĩ khác. Chính điều này đã làm anh cảm kích rất nhiều. Vũ. mong sẽ có dịp được diễn trong show của Dear Jane cũng như mời họ góp mặt trong những buổi diễn trực tiếp của mình. Anh nói: "Dear Jane từng có những buổi hòa nhạc với 50 ngàn khán giả. Tôi rất hâm mộ họ vì điều này và mong sẽ đến lúc mình thực hiện được như thế chứ không chỉ là một vạn khán giả" (con số thống kê tương đối về số lượng người xem Hà Nội và TP.HCM đến với live show Một vạn năm của Vũ. vào năm trước - PV).

Vũ. cũng là một trong số rất ít nghệ sĩ Việt Nam phát hành âm nhạc theo chuẩn quốc tế, phát hành single, MV để giới thiệu cho album chính thức. Những lời hứa bỏ quên chính là single mở đường cho album thứ 3 của Vũ.. Anh "bật mí" rằng có lẽ đĩa nhạc mới này sẽ là một chút gì đó khác biệt với "tuổi trẻ nông nổi" của Vũ trụ song song cũng như đương nhiên là chín chắn hơn Một vạn năm. Ngoài album thì Vũ. cũng sẽ có một dự án dài hơi trong năm 2024.