Liên quan vụ kẹo rau củ Kera, chiều 22.5, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, bà Phạm Đắc Mỵ Trân, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao đã thông báo lại kết quả làm việc với ông Nguyễn An (chủ kênh TikTok Chú Cá Review Không Booking).

Theo đó, sau khi ồn ào về kẹo Kera bùng nổ trên mạng xã hội, TikToker Nguyễn An đã đến Sở Văn hóa - Thể thao nộp đơn trình báo.

Vụ kẹo Kera: 'Chú Cá Review Không Booking’ cung cấp số liệu doanh thu

Cụ thể, trên kênh TikTok hơn 860.000 lượt theo dõi, tài khoản Chú Cá Review Không Booking từng đăng tải 2 video để quảng bá cho sản phẩm kẹo Kera thông qua hình thức tiếp thị liên kết, nhận tiền hoa hồng.

Theo đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, đơn vị này đã có 2 lần làm việc với ông Nguyễn An vào các ngày 10 và 25.4.2025, về vấn đề liên quan đến kẹo rau củ Kera, do Công ty cổ phần Chị Em Rọt phân phối.

Trong đó, về vấn đề ông Nguyễn An đề nghị hoàn tiền cho những người đã mua sản phẩm kẹo rau củ Kera, bà Mỵ Trân cho biết không thuộc thẩm quyền của Sở.

Bà Mỵ Trân cho biết thêm sau khi được yêu cầu, ông Nguyễn An đã cung cấp số liệu về doanh thu bán sản phẩm và việc hoàn tiền cho khách hàng. Tuy nhiên, vấn đề này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VH-TT nên Sở đã đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp giải quyết và sẽ đưa ra các bước xử lý phù hợp dựa trên kết luận của cơ quan chức năng.

Cạnh đó, bà Mỵ Trân cũng đưa ra khuyến nghị để người dân nên tìm hiểu kỹ các thông tin về sản phẩm cũng như quy định của pháp luật khi kinh doanh sản phẩm.

Mở rộng điều tra vụ kẹo rau củ Kera: Khởi tố Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Liên quan vụ án kẹo Kera, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (tức C01, Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam các bị can liên quan về các hành vi "sản xuất hàng giả là thực phẩm", "lừa dối khách hàng" xảy ra tại Công ty cổ phần Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt. Trong số các bị can bị khởi tố, có các nhân vật nổi tiếng như Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), YouTuber Phạm Quang Linh, TikToker Hằng Du Mục