Vụ xe khách lao khỏi cao tốc, 4 người chết: Đang cứu chữa nhiều nạn nhân đa chấn thương

Ngày 17.7, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cho biết, rạng sáng cùng ngày, khi tiếp nhận các bệnh nhân bị thương trong vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, phía bệnh viện đã kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp, huy động các ê kíp đa chuyên khoa tiến hành hồi sức, đánh giá tổn thương và phẫu thuật đối với những trường hợp nguy kịch.

Bệnh nhân P.C.T (18 tuổi, Bắc Ninh) nhập viện với tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng ẢNH: BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC

Theo Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, trong số các trường hợp gặp nạn có bệnh nhân P.C.T (18 tuổi, Bắc Ninh) nhập viện với tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng, gồm: gãy hở cẳng chân trái, gãy xương đùi trái, vỡ xương cánh chậu trái, chấn thương sọ não, chấn thương vùng hàm mặt và nghi ngờ chấn thương bụng kín.

Bệnh nhân T. đang được hồi sức tích cực tại Khoa Cấp cứu, đồng thời tiếp tục được theo dõi để đánh giá đầy đủ các tổn thương trước khi quyết định các bước điều trị tiếp theo.

Một trường hợp khác là bệnh nhân D.D.M (54 tuổi, Thái Nguyên) bị gãy hở xương cánh tay trái và gãy hai xương cẳng tay trái. Sau khi đánh giá toàn diện, người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu nhằm xử trí tổn thương và bảo tồn tối đa chức năng chi thể.

Các ê kíp chuyên môn của bệnh viện đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến, phối hợp đa chuyên khoa để điều trị cho các người bệnh, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận thêm các trường hợp được chuyển đến.

Như Thanh Niên đã đưa tin, Khoảng 0 giờ 20 ngày 17.7, xe khách loại 38 chỗ (giường nằm) mang biển kiểm soát 20C-XXX.XX, do tài xế Nguyễn Văn Bình (43 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên) cầm lái, khi đang chở 32 hành khách di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thì gặp nạn ở địa phận cống chui trên địa bàn xã Chương Dương (Hà Nội).

Hậu quả, xe khách đã lao ra khỏi cao tốc, rơi xuống đường gom dân sinh khiến 4 người tử vong. Các nạn nhân bị thương sau đó được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Nông nghiệp và Bệnh viện đa khoa Thường Tín.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế xe khách không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.