Xe khách lao khỏi cao tốc, 4 người tử vong

Khoảng 0 giờ 20 ngày 17.7, tại Km197+900 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn, đoạn thuộc địa phận xã Chương Dương (Hà Nội), xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe khách lao ra khỏi cao tốc rồi lật nghiêng trên đường gom ẢNH: D.C

Xe khách loại 38 chỗ (giường nằm) mang biển kiểm soát 20C-XXX.XX, do tài xế Nguyễn Văn Bình (43 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên) cầm lái, đang di chuyển trên cao tốc theo hướng Nghệ An đi Hà Nội. Trên xe khách đang chở 32 hành khách.

Khi đến địa phận cống chui Hà Vỹ (xã Chương Dương), xe khách đã lao ra khỏi cao tốc, rơi xuống đường gom dân sinh.

Tại hiện trường, xe khách đã tông gãy dải hộ lan cao tốc và lật ngang dưới đường gom. Vụ tai nạn khiến nhiều vị trí ở phần thân xe khách bị biến dạng, hư hỏng.

Nhận được tin báo, Công an xã Chương Dương, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an Hà Nội) và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, trong đó 3 người tử vong tại chỗ và 1 người tử vong tại bệnh viện.

Một số nạn nhân khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định lái xe Bình không vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Nguyên nhân vụ tại nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.