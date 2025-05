Vũ khí laser Israel thực chiến diệt UAV Hezbollah

Theo tờ The Times of Israel, hệ thống mới được sử dụng trong trận chiến là phiên bản công suất thấp hơn của hệ thống đánh chặn laser Iron Beam, dự kiến sẽ được bàn giao cho quân đội Israel vào cuối năm nay. Cả hai hệ thống đều do tập đoàn quốc phòng Rafael của Israel phát triển.

Bộ Quốc phòng Israel cho biết việc đẩy nhanh phát triển hệ thống này là nhằm đối phó với mối đe dọa máy bay không người lái (UAV) từ Hezbollah ở khu vực phía bắc.

Trong thời gian diễn ra giao tranh, Hezbollah đã phóng hơn 300 UAV mang chất nổ vào Israel, nhiều chiếc trong số đó đã vượt qua được hệ thống phòng không, gây ra thương vong và thiệt hại.

Hệ thống Iron Beam có thể hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện thời tiết, đối phó với nhiều mối đe dọa và có thể được triển khai linh hoạt. Theo tờ The Jerusalem Post, hệ thống công suất thấp được nhắc đến ở trên là Lite Beam.